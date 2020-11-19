Глава Бурятии поручил увеличить автопарк «ковидного» такси в Улан-Удэ

Пока эту бесплатную услугу горожанам обеспечивают десять автомобилей



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение мэрии Улан-Удэ увеличить парк автомобилей, которые занимаются перевозкой больных с коронавирусной инфекцией.



Поручение дано сегодня на очередном заседании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, после доклада министра здравоохранения о работе «ковидных» такси, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Сейчас в службе «ковидного» такси работают десять автомобилей. Они работают без выходных с 8:00 до 23:00. С начала работы этой службы таксистами перевезено 907 пациентов. Эта услуга бесплатная.



«Безусловно, услуга очень востребована. Много пациентов, у которых нет возможности приехать на своем транспорте, например, на компьютерную томографию. Врач сам назначает время и дает заявку диспетчерам такси, и в установленное время машина привозит и увозит обратно домой пациента. Всегда хорошие отзывы жителей за такую возможность», - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



В автомобилях обеспечена защита водителей. Они работают в средствах индивидуальной защиты. Ежедневно три раза за смену проводится дезинфекция машин.



Фото: egov-buryatia.ru



