Сотрудников УФСИН пытались выселить из отремонтированного ими же дома

Госслужащие пошли против государства



Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Бурятии примерно десять лет назад расщедрилось и выдало своим сотрудникам нежилое здание. Сотрудники вложились в его реконструкцию, переоформили в жилой многоквартирный дом и ждали, когда же Управление оформит их право собственности на эти квартиры, как и было обещано. Однако вместо этого они получили иск о выселении.



Жилье с оговоркой



Эта история о том, что если государство тебе что-то дает, то не факт, что потом у тебя не отберут это обратно. Особенно если ты в это «что-то» хорошенько вложился.



На пороге нулевых и десятых годов Управление федеральной службы исполнения наказаний в Бурятии (УФСИН), что заведует тюрьмами и колониями, решило переделать старое служебное здание в многоквартирный дом. Но денег на это у него не было. Тогда начальники решили отдать здание своим служащим, и пусть ремонтируют его сами. А потом, когда приведут его в порядок, оформить на них квартиры. В собственность.



Все формальности были соблюдены, УФСИН получило все разрешения, а администрацией Октябрьского района Улан-Удэ зданию даже был присвоен адрес.



Начальство Управления бросило клич среди своих сотрудников – мол, кто нуждается в улучшении жилищных условий, отзовись! И люди отозвались. Среди них была и героиня этой статьи, не будем разглашать имя и фамилию и назовем ее Надежда.



Так вот. Собравшиеся служащие скинулись деньгами и начали реконструкцию здания. Вложиться пришлось серьезно: ремонт холодного водоснабжения дома, установка теплосчетчика, системы вентиляции, обустройство жилого дома, подготовка документов… Ведь здание числилось как нежилое помещение, а переоформить его – задача не такая уж и простая. УФСИН, к слову, тоже поучаствовало в реконструкции, отремонтировав крышу.



Проверка вместо квартир



После того как дом был готов, Надежда и другие служащие вселились в квартиры и какое-то время спокойно в них жили. Ожидая, когда же УФСИН отдаст им жилье в собственность.



Местные начальники (надо отдать им должное) поначалу пытались. Один из них даже отправил обращение к федеральному начальству о разрешении передать жилые помещения сотрудникам в собственность. Но вместо согласия получил документ о необходимости провести служебную проверку «по факту неправомерного распределения и заселения жилых помещений».



Служебная проверка пришла к неутешительным выводам относительно жильцов бывшего служебного здания и Надежды в частности. Так, установлено, что Надежда не состояла в очереди как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Во-первых. Во-вторых, квартира, которую она занимает, передана ей на основании устного распоряжения бывшего начальника бурятского УФСИНа. И вообще уволившееся начальство нарушило жилищное законодательство, выделив квартиры их нынешним обитателям. А значит, надо всех выселить.



«Таким образом, в результате действий ФСИН России, а также УФСИН России по Республике Бурятия (Надежда. – Прим. ред.) с членами семьи оказалась в ситуации, когда она с разрешения Управления вселилась в квартиру, реконструированную за счет ее средств, и в настоящее время возникло требование о ее выселении с членами семьи», опишет позже ситуацию Октябрьский районный суд.



Задача – выселить



Как вы догадались, стороны этого конфликта встретились в стенах Октябрьского суда, чтобы выяснить, кто из них прав. УФСИН подало иск к Надежде и еще ряду жильцов с требованием о выселении. Надежда же, не испугавшись государственной машины, подала встречный иск. С требованием признать ее право пользоваться спорной квартирой.



Рассмотрим сначала позицию УФСИН. Вот что заявили на суде юристы ведомства: «Жилые помещения жилищного фонда УФСИН России по РБ могут предоставляться только пенсионерам и сотрудникам (работникам) УФСИН России по договорам социального найма, по договорам найма специализированного жилищного фонда. Спорная квартира не имеет статуса специализированного жилого помещения, в связи с чем квартира может быть предоставлена только по договору социального найма лицу, состоящему в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако ответчики в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в УФСИН России по РБ не состоят и не состояли, поэтому проживают в квартире без каких-либо законных оснований».



То есть и жильцы права не имели, да и квартира на учете не состоит. В общем никаких оснований для проживания у Надежды там нет.



Обещанного уже не ждут



Тем не менее во встречном иске она настаивала, что руководство УФСИН само предложило сотрудникам получить это жилье при условии вложения собственных средств, что и было сделано.



«Здание находилось в аварийном состоянии, без подвода коммуникаций, не было отделки стен, потолков, оконных проемов, полностью отсутствовали системы отопления, энергоснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции. В целях приведения помещения в условия, пригодные для проживания (Надежде. – Прим. ред.) пришлось произвести полную его реконструкцию и ремонт, внесены денежные средства на общие нужды реконструируемого дома, согласно решению собрания жильцов дома: на подвод коммуникаций, покупку и прокладку электрокабеля, работы по переоформлению документов на дом в целях передачи его на баланс города: землеустроительные работы, оформление кадастрового паспорта, разработку проекта по объекту «реконструкция здания под жилой дом для сотрудников УФСИН», излагает суд позицию Надежды.



Ну и, конечно, главный довод: «В дальнейшем предполагалась передача данного жилого помещения в собственность». А отсутствие письменного договора не отменяет факта фактического ремонта и проживания там сотрудников с разрешения ведомства.



«В настоящее время истица продолжает пользоваться жильем. Факт пользования квартирой в течение десяти лет, предоставленной истцу с ведома организации, открытие лицевого счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг, выполнение обязанностей нанимателя до настоящего времени свидетельствует о длительном периоде пользования квартирой, устойчивости правоотношений с наймодателем», излагает суд позицию Надежды.



Провал Управления



Свидетели, среди которых бывшее начальство УФСИН, подтвердили слова Надежды. И суд встал на ее сторону.



«Исходя из изложенного, суд оставляет без удовлетворения требования Управления о признании (Надежды. – Прим. ред.) и членов ее семьи не приобретшими право пользования жилым помещением и выселении из него и удовлетворяет встречное требование (Надежды. – Прим. ред.) о признании за ней права пользования жилым помещением на условиях договора социального найма», решил Октябрьский суд.



Тем не менее УФСИН на этом не успокоилось. И подало апелляционную жалобу, требуя прогнать своих же сотрудников из служебного жилья. Которое и стало таковым только благодаря этим же сотрудникам.



Впрочем, и Верховный суд не увидел основания для выселения сотрудников. Решение Октябрьского суда осталось в силе, жильцы – в квартирах, а УФСИН – с носом.



Мораль истории такова: с государством надо держать ухо востро. Если оно тебе что-то дает, не спеши радоваться. Ибо акция «Россия – щедрая душа», как известно, не действует на территории Российской Федерации.



Станислав Сергеев, «Номер один».