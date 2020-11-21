21.11.2020
Сотрудников УФСИН пытались выселить из отремонтированного ими же дома

Сотрудников УФСИН пытались выселить из отремонтированного ими же дома

Госслужащие пошли против государства

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Бурятии примерно десять лет назад расщедрилось и выдало своим сотрудникам нежилое здание. Сотрудники вложились в его реконструкцию, переоформили в жилой многоквартирный дом  и ждали, когда же Управление оформит их право собственности на эти квартиры, как и было обещано. Однако  вместо этого они получили иск о выселении.

Жилье с оговоркой

Эта история о том, что если государство тебе что-то дает, то не факт, что потом у тебя не отберут это   обратно. Особенно  если ты в это «что-то» хорошенько вложился.

На пороге нулевых и десятых годов Управление федеральной службы исполнения наказаний в Бурятии (УФСИН), что заведует тюрьмами и колониями, решило переделать старое служебное здание в многоквартирный дом. Но денег на это у него не было. Тогда начальники решили отдать здание своим служащим, и пусть ремонтируют его сами. А потом, когда приведут его в порядок, оформить на них квартиры. В собственность.

Все формальности были соблюдены, УФСИН получило все разрешения, а администрацией Октябрьского района Улан-Удэ зданию даже был присвоен адрес.

Начальство Управления бросило клич среди своих сотрудников – мол, кто нуждается в улучшении жилищных условий, отзовись! И люди отозвались. Среди них была и героиня этой статьи, не будем разглашать   имя и фамилию  и назовем ее Надежда.

Так вот. Собравшиеся служащие скинулись деньгами и начали реконструкцию здания. Вложиться пришлось серьезно: ремонт холодного водоснабжения дома, установка теплосчетчика, системы вентиляции, обустройство жилого дома, подготовка документов… Ведь здание числилось как нежилое помещение, а переоформить его – задача не такая уж и простая. УФСИН, к слову, тоже поучаствовало в реконструкции, отремонтировав крышу.

Проверка вместо квартир

После того  как дом был готов, Надежда и другие служащие вселились в квартиры  и какое-то время спокойно в них жили. Ожидая, когда же УФСИН отдаст им жилье в собственность.

Местные начальники (надо отдать им должное) поначалу пытались. Один из них даже отправил обращение к федеральному начальству   о разрешении передать жилые помещения сотрудникам в собственность. Но вместо согласия получил документ о необходимости провести служебную проверку «по факту неправомерного распределения и заселения жилых помещений».

Служебная проверка пришла к неутешительным выводам относительно жильцов бывшего служебного здания и Надежды  в частности. Так, установлено, что Надежда не состояла в очереди как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Во-первых. Во-вторых, квартира, которую она занимает, передана ей на основании устного распоряжения бывшего начальника бурятского УФСИНа. И вообще   уволившееся начальство нарушило жилищное законодательство, выделив квартиры их нынешним обитателям. А значит, надо всех выселить.

«Таким образом, в результате действий ФСИН России, а также УФСИН России по Республике Бурятия (Надежда. – Прим. ред.) с членами семьи оказалась в ситуации, когда она с разрешения Управления вселилась в квартиру, реконструированную за счет ее средств, и в настоящее время возникло требование о ее выселении с членами семьи»,   опишет позже ситуацию Октябрьский районный суд.

Задача – выселить

Как вы догадались, стороны этого конфликта встретились в стенах Октябрьского суда, чтобы выяснить, кто из них прав. УФСИН подало иск к Надежде и еще ряду жильцов с требованием о выселении. Надежда же, не испугавшись государственной машины, подала встречный иск. С требованием признать ее право пользоваться спорной квартирой.

Рассмотрим сначала позицию УФСИН. Вот что заявили на суде юристы ведомства: «Жилые помещения жилищного фонда УФСИН России по РБ могут предоставляться только пенсионерам и сотрудникам (работникам) УФСИН России по договорам социального найма, по договорам найма специализированного жилищного фонда. Спорная квартира не имеет статуса специализированного жилого помещения, в связи с чем  квартира может быть предоставлена только по договору социального найма лицу, состоящему в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако ответчики в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в УФСИН России по РБ не состоят и не состояли, поэтому проживают в квартире без каких-либо законных оснований».

То есть и жильцы права не имели, да и квартира на учете не состоит. В общем   никаких оснований для проживания у Надежды там нет.

Обещанного уже не ждут

Тем не менее  во встречном иске она настаивала, что руководство УФСИН само предложило сотрудникам получить это жилье при условии вложения собственных средств, что и было сделано. 

«Здание находилось в аварийном состоянии, без подвода коммуникаций, не было отделки стен, потолков, оконных проемов, полностью отсутствовали системы  отопления, энергоснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции. В целях приведения помещения в условия, пригодные для проживания (Надежде. – Прим. ред.) пришлось произвести полную его реконструкцию и ремонт, внесены денежные средства на общие нужды реконструируемого дома, согласно решению собрания жильцов дома: на подвод коммуникаций, покупку и прокладку электрокабеля, работы по переоформлению документов на дом в целях передачи его на баланс города: землеустроительные работы, оформление кадастрового паспорта, разработку проекта по объекту «реконструкция здания под жилой дом для сотрудников УФСИН»,  излагает суд позицию Надежды.

Ну и, конечно, главный довод: «В дальнейшем предполагалась передача данного жилого помещения в собственность». А отсутствие письменного договора не отменяет факта фактического ремонта и проживания там сотрудников с разрешения ведомства.

«В настоящее время истица продолжает пользоваться жильем. Факт пользования квартирой в течение десяти лет, предоставленной истцу с ведома организации, открытие лицевого счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг, выполнение обязанностей нанимателя до настоящего времени  свидетельствует о длительном периоде пользования квартирой, устойчивости правоотношений с наймодателем»,   излагает суд позицию Надежды.

Провал Управления

Свидетели, среди которых   бывшее начальство УФСИН, подтвердили слова Надежды. И суд встал на ее сторону.

«Исходя из изложенного,  суд оставляет без удовлетворения требования Управления о признании (Надежды. – Прим. ред.) и членов ее семьи не приобретшими право пользования жилым помещением и выселении из него  и удовлетворяет встречное требование (Надежды. – Прим. ред.) о признании за ней права пользования жилым помещением на условиях договора социального найма»,   решил Октябрьский суд.

Тем не менее  УФСИН на этом не успокоилось. И подало апелляционную жалобу, требуя прогнать своих же сотрудников из служебного жилья. Которое и стало таковым только благодаря этим же сотрудникам.

Впрочем, и Верховный суд не увидел основания для выселения сотрудников. Решение Октябрьского суда осталось в силе, жильцы – в квартирах, а УФСИН – с носом.

Мораль истории такова: с государством надо держать ухо востро. Если оно тебе что-то дает, не спеши радоваться. Ибо акция «Россия – щедрая душа», как известно, не действует на территории Российской Федерации.

Станислав Сергеев, «Номер один».
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