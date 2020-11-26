Жителей Бурятии будут штрафовать за воспрепятствование «антиковидным» отрядам

Если откажетесь показать им документы, готовьте кошелек





Как известно, ранее чиновникам Бурятии, в том числе муниципальным, дали право составлять протоколы на нарушителей режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса. В частности, на тех, кто отказывается носить защитные маски. Однако, означенные чиновники столкнулись с тем, что далеко не все граждане согласились добровольно с ними сотрудничать.

«Выполняя функции по контролю и профилактике нарушений режима повышенной готовности, должностные лица сталкиваются с неисполнением их требований, отказом в доступе в помещения, отказом в предоставлении документов, сведений. Вместе с тем, ответственность за воспрепятствование их законной деятельности до настоящего времени не предусмотрена», - говорится в законопроекте, который рассмотрели сегодня депутаты Хурала на очередной сессии.Инициатором изменений стала прокуратура Бурятии. По словам авторов проекта, привлечение к ответственности нарушителей режима является важным условием профилактики коронавируса в Бурятии.В итоге, если вы не показали уполномоченным чиновникам из «антиковидных» отрядов документы или не впустили их в помещение, то вам грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма больше - от трех до пяти тысяч рублей. Юридические лица же заплатят от пяти до десяти тысяч рублей.Депутаты Хурала не стали заслушивать доклад представителя прокуратуры и приняли закон без вопросов.Фото: МВД Бурятии