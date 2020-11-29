В Бурятии оспаривают законность установки «золотых» камер возле турзоны

Каждое лето они приносят по несколько миллионов рублей в бюджет



В республике продолжается судебная эпопея по признанию незаконным решения об установке двух ограничивающих знаков 5.23.2 («Начало населенного пункта») и двух видеокамер возле турзоны Пески: на 165-м километре трассы Улан-Удэ - Курумкан.



На этой трассе можно ехать с разрешенной скоростью в 90 километров в час, однако именно на данном участке дороги скорость ограничивается до 60 километров в час. Причем никакого населенного пункта рядом нет. Добавим, что эти две камеры считаются «золотыми» для республиканского бюджета, поскольку каждое лето приносят по несколько миллионов рублей каждая в виде штрафов. Ведь сами знаки плохо просматриваются с дороги.



«Номер один» знакомил читателей с этой проблемой в июне 2020 года, а затем публикация имела продолжение. Так, в отличие от тысяч автомобилистов, получивших «письма счастья» на скандальном участке, улан-удэнец Максим Лобышев не стал попускаться штрафом в 500 рублей. И обжаловал его в Прибайкальском райсуде.



- Суд запросил основания для установки ограничивающих знаков, и документы, представленные заинтересованными ведомствами, судя по всему, очень удивили судью, - рассказывает автомобилист. Судя по ним, «основанием» для установки знаков стало постановление в 2011 году администрации СП «Туркинское» о присвоении строящейся турзоне Пески статуса микрорайона. Тем самым границы поселения «Туркинское» были расширены, что стало основанием для АО ОЭЗ «Байкальская гавань» пролоббировать установку двух запрещающих знаков в местности Пески.



При этом какого-либо строительства ни самой турзоны Пески, ни тем более микрорайона в эти годы почти не велось, была одна лишь видимость чего-то грандиозного. Зато на Песках появились запрещающие знаки и видеокамеры, ставшие «новой нефтью» для бюджета.



Однако в ходе судебных заседаний по иску Лобышева озвучили письмо главы Прибайкальского района Сергея Семенова о том, что «участок Пески, согласно сведениям ЕГРН, находится за границами населенного пункта Турка и не входит в земли поселения». Иначе говоря, расширения земель поселения фактически не было, в документы «вкралась ошибка» и, соответственно, никаких ограничивающих знаков на этом участке трассы быть не должно.



Тем не менее суд не стал выносить решение по отмене знаков, поскольку это не было предметом для рассмотрения вопроса. Необходим новый судебный процесс, где Максим Лобышев, как он подчеркнул в разговоре, «намерен заявить новые требования с учетом полученных документов о незаконности установки ограничивающих скорость знаков». Кроме того, автомобилист намерен убрать и сами видеокамеры с этого участка дороги.



- Мне пришел ответ из ГИБДД, где указывается, что камеры за пределами населенных пунктов устанавливаются только в тех местах, где за год произошло три ДТП с пострадавшими, в местах так называемой концентрации аварийности, - продолжает Максим Лобышев. - И тут же ведомство сообщает, что с 2014 года там, в Песках, вообще не было аварийности с жертвами. Тогда для чего их установили? Чтобы «стричь» деньги с автомобилистов?

Между тем в случае признания судом незаконности установки знаков и камер и их последующего демонтажа настанет пора компенсаций для многих автомобилистов.



- Если данный факт будет установлен в суде, то у автомобилистов появится возможность в течение трех лет с момента вынесения постановлений об административном правонарушении по статье 12.9 КоАП «Превышение установленной скорости движения» обжаловать их в суде, - считает юрист Андрей Налетов. - Следует только дождаться первого решения.



Действительно, ситуация напоминает анекдот, когда гаишнику дают жезл и пистолет и он может «крутиться, как может». Поставил знак, где попало, и собирай деньги, причем в случае с Песками это длилось в течение пяти лет.



Число пострадавших автомобилистов от «золотых» камер в местности Пески наверняка исчисляется десятками тысяч. Мы будем следить за развитием событий.



Дмитрий Родионов, «Номер один».