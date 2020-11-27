Бродячие собаки терроризируют жителей Кяхты

Местные жители массово жалуются на огромные стаи псов по всему городу







Ситуация осложняется тем, что ловить бездомных животных некому: в районе нет организаций – «ловцов» собак. Проблему усугубляют и сами кяхтинцы, выбрасывая своих щенков.

- В районе стоматологии возле мусорных контейнеров бегает порядка 16-20 особей, постоянный лай. Дети не могут сходить в магазин, погулять, из школы домой пройти – ждут, пока взрослые помогут. Даже взрослому страшно, когда животные дерутся. Заявки оставляли, но безрезультатно, - говорит один из жителей Кяхты.Также на собак жалуются в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий. Его сотрудники просят принять меры.- Вот уже в течение месяца собаки днем и ночью стаями бегают вокруг общежития, их количество с каждым днем увеличивается, это опасно для жильцов, а особенно для детей. Собаки все большие, агрессивные, - сообщают представители техникума.Местным жителям дал разъяснения начальник отдела сельского хозяйства Сергей Чурсов. По его словам, в этом году контракт на отлов собак уже закрыт. Подрядчик отловил 191 собаку, их привили, стерилизовали, кастрировали и, согласно федеральному закону, вернули в среду обитания.Сейчас отловом никто не занимается. Местные жители, выбрасывая на улицу щенков, сами усугубляют ситуацию.- Работы по отлову затруднены тем, что в районе нет индивидуальных предпринимателей или организаций, занимающихся отловом. Также нет питомника для содержания собак. Очень много собак, у которых есть хозяева, и они выпускают своих питомцев со двора. Хотя это запрещено. Собаки собираются возле мусорных контейнеров, плохо огражденных, у них есть доступ к кормовой базе, многие сердобольные граждане кормят их. Все эти проблемы за один год не решить. Работы по отлову будут проводиться, если появится исполнитель. В этом году контракт выполнен, - пояснил чиновник.Администрация намерена привлечь Управление ветеринарии, чтобы отловить еще около 40 особей. Возможно, это произойдет до конца года.Также Сергей Чурсов обратился к местным жителям с просьбой сообщать в правоохранительные органы, есть они видят на улице собаку с ошейником или знают ее хозяина. Согласно законодательству, бесконтрольный выгул домашних животных запрещен.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»