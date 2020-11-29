29.11.2020
Эвенки Бурятии дистанционно провели девятый фестиваль имени Гончикова

Эвенки Бурятии дистанционно провели девятый фестиваль имени Гончикова

Также для сельских выпускников организовали программу адаптации

Ноябрь 2020 года для эвенков Бурятии ознаменовался сразу двумя мероприятиями. 25 ноября завершился IX Межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской культуры имени Виктора Гончикова. Организатор - государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун». Это событие , которое , как правило ждут во всех регионах проживания эвенков. Также состоялись два конкурса для эвенкийской молодёжи по проекту «Арун – центр притяжения». 

Фестиваль посвящается памяти выдающего эвенкийского композитора Виктора Степановича Гончикова, в Бурятии он проводится каждые два года. В этом, девятом по счету фестивале, вновь приняли участие эвенкийские артисты и творческие коллективы из Республики Саха, Иркутской области, Амурской области, Хабаровского края, Красноярского края. Бурятию представили эвенки Улан-Удэ из сельских районов: Баунтовского, Баргузинского, Закаменского, Курумканского и Северо-Байкальского. Из 30 творческих объединений 18 были из Бурятии, остальные – из других регионов. Всего участие приняло 247 человек – и опытные коллективы, и начинающие исполнители, в том числе и дети.



Отметим, в этот раз почетными гостями фестиваля стали ульчи – родственный эвенкам народ из Хабаровского края. Их культуру представили известные творческие коллективы «Гива» и «Хоста». 

Традиционно фестиваль проходил в крупных концертных залах Улан-Удэ, но эпидемия коронавируса вынудила сменить формат на «дистанционный». Исполнители присылали жюри видеозаписи своих выступлений. Прием заявок был открыт в начале месяца и завершился 15 ноября. С записями выступлений можно ознакомиться на сайте АУК РБ ГРЦЭК «Арун».

- Мы рады, что в республике уже в девятый раз проходит такое мероприятие, в память столь выдающегося человека, знаменитого композитора Виктора Степановича Гончикова. Его музыка стала огромным вкладом в современную эвенкийскую этнокультуру. Фестиваль очень важен для демонстрации многообразия культуры народов Бурятии, для сохранения традиций и культуры эвенков. Не случайно заявки на участие отправили 247 исполнителей. К сожалению, пандемия в этот раз лишила нас возможности полюбоваться вживую выступлениями участников. Но мы надеемся, что проблему коронавируса однажды решат, и мероприятие вернётся в прежний формат на большую сцену в Улан-Удэ, - говорит министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.



Кроме того, 27 ноября завершился проект социально-культурной адаптации «Арун – центр притяжения». Он предназначен для выпускников и студентов из сельских районов Бурятии, приехавших учиться в Улан-Удэ. 20 ноября в рамках проекта провели викторину «Знание истории эвенкийского народа», а 27 ноября – конкурс видеопрезентаций, где юные участники рассказывали рассказывали о себе, своей родине и семье, своих увлечениях. По итогам выдавались дипломы, призы и сертификаты. Коронавирус также вынудил проводить мероприятия дистанционно, посредством мессенджера Viber, хотя первоначальная программа включала экскурсии по историческим достопримечательностям и музеям Улан-Удэ. Отметим, проект проведен в рамках республиканского конкурса инициатив, направленных на развитие в Бурятии межэтнических отношений в Бурятии и формирование идей толерантности.

- Видеоформат – это один из действенных способов общения и передачи информации сейчас, в период пандемии. Замечательно, что ребята пробуют в этом силы и осваивают еще один творческий жанр,- считает директор АУК ГРЦЭК «Арун» Надежда Шеметова.

Василий Тараруев, для "Номер один"
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