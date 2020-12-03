В Бурятии от коронавируса умер бывший министр здравоохранения

Владимир Тармаев руководил медициной республики в самый сложный период







Вчера в ковидном стационаре БСМП скончался Владимир Тармаев, который руководил министерством здравоохранения Бурятии с 1987 по 1994 годы. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Министром здравоохранения Владимир Тармаев стал в июне 1987 года. До этого он прошёл путь от фельдшера, районного хирурга до главного врача Баунтовской Центральной районной больницы, которой руководил 18 лет. За эти годы ЦРБ превратилась в современное многопрофильное лечебное учреждение. При Тармаеве открылись 2-этажная поликлиника на 150 посещений в смену и несколько отделений. Подключены к центральному отоплению и водоснабжению 34 квартиры медицинских работников. Построены здания 8 участковых больниц, амбулаторий и фельдшерских пунктов, остальные капитально отремонтированы. Все участковые больницы и амбулатории были переведены на центральное отопление, в них открылись клинические лаборатории и физиокабинеты.«Министр-реформатор – так называли Владимира Тармаева не только коллеги, но и крупные федеральные чиновники. Благодаря новаторской смелости министра, его высокой компетентности и умению отстаивать свои идеи в «коридорах власти», республика в числе первых регионов страны приступила к активному внедрению экономических методов управления отраслью, внедрению в деятельность лечебно-профилактических учреждений критериев оценки качества медицинской помощи», сообщили в БСМП.Владимир Тармаев стал инициатором открытия учебного центра по подготовке и переподготовке медицинских кадров, в корне поменяв подход к последипломному образованию специалистов. При нем были организованы интернатура по общеврачебной практике, Бурятский филиал Иркутского ГИДУВа. Министр активно занимался развитием научно-исследовательского направления: один за другим в республике организуются филиалы крупных НИИ АМН СССР. Были созданы новые учреждения: Центр восточной медицины, Центр по борьбе со СПИД, лицензионно-аккредитационная комиссия, республиканские гинекологический и перинатальные центры и т. д. Больница № 3 (совпартактива) реорганизована в госпиталь ветеранов войн. В посёлке Сотниково (на базе бывших государственных дач) начал работать детский оздоровительный реабилитационный центр «Здоровье», городская станция скорой помощи получила статус Республиканского центра экстренной медицинской помощи.В июне 1994 года Владимир Тармаев ушёл на пенсию. Занимался предпринимательской деятельностью.За большой вклад в развитие здравоохранения Бурятии Владимир Тармаев награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Ему присвоено почётное звание «Заслуженный врач Бурятской АССР».Фото: БСМП