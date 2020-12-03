В Бурятии от коронавируса умер бывший министр здравоохранения

Владимир Тармаев руководил медициной республики в самый сложный период
Вчера в ковидном стационаре БСМП скончался Владимир Тармаев, который руководил министерством здравоохранения Бурятии с 1987 по 1994 годы. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.
Министром здравоохранения Владимир Тармаев стал в июне 1987 года. До этого он прошёл путь от фельдшера, районного хирурга до главного врача Баунтовской Центральной районной больницы, которой руководил 18 лет. За эти годы ЦРБ превратилась в современное многопрофильное лечебное учреждение. При Тармаеве открылись 2-этажная поликлиника на 150 посещений в смену и несколько отделений. Подключены к центральному отоплению и водоснабжению 34 квартиры медицинских работников. Построены здания 8 участковых больниц, амбулаторий и фельдшерских пунктов, остальные капитально отремонтированы. Все участковые больницы и амбулатории были переведены на центральное отопление, в них открылись клинические лаборатории и физиокабинеты.
«Министр-реформатор – так называли Владимира Тармаева не только коллеги, но и крупные федеральные чиновники. Благодаря новаторской смелости министра, его высокой компетентности и умению отстаивать свои идеи в «коридорах власти», республика в числе первых регионов страны приступила к активному внедрению экономических методов управления отраслью, внедрению в деятельность лечебно-профилактических учреждений критериев оценки качества медицинской помощи», сообщили в БСМП.
Владимир Тармаев стал инициатором открытия учебного центра по подготовке и переподготовке медицинских кадров, в корне поменяв подход к последипломному образованию специалистов. При нем были организованы интернатура по общеврачебной практике, Бурятский филиал Иркутского ГИДУВа. Министр активно занимался развитием научно-исследовательского направления: один за другим в республике организуются филиалы крупных НИИ АМН СССР. Были созданы новые учреждения: Центр восточной медицины, Центр по борьбе со СПИД, лицензионно-аккредитационная комиссия, республиканские гинекологический и перинатальные центры и т. д. Больница № 3 (совпартактива) реорганизована в госпиталь ветеранов войн. В посёлке Сотниково (на базе бывших государственных дач) начал работать детский оздоровительный реабилитационный центр «Здоровье», городская станция скорой помощи получила статус Республиканского центра экстренной медицинской помощи.
В июне 1994 года Владимир Тармаев ушёл на пенсию. Занимался предпринимательской деятельностью.
За большой вклад в развитие здравоохранения Бурятии Владимир Тармаев награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Ему присвоено почётное звание «Заслуженный врач Бурятской АССР».
Фото: БСМП
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