В Улан-Удэ около Промышленного парка образовалась крупная свалка

Росприроднадзор через суд пытается заставить власти убрать ее





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии поступило обращение председателя и жителей ТОС «Эрдэни» Советского района Улан-Удэ о крупной несанкционированной свалке в карьере вблизи Промышленного парка.

По обращению уполномоченного на место выехали сотрудники управления Росприроднадзора. В районе улиц Бесконечная и Бастионная они обнаружили котлован, заваленный отходами и строительным мусором.По итогам проверки Росприроднадзор обратился в суд с иском к правительству Бурятии и администрации Улан-Удэ с требованием освободить земельный участок от отходов. Как сообщили в аппарате омбудсмена, в настоящее время иск находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»