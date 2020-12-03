Жена завхоза главы Бурятии заняла стоянку древнего человека

Прокуратура оспаривает законность передачи частной фирме земли у Байкала





В Бурятии в суде первой инстанции окончено судебное разбирательство по иску Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора об истребовании земельного участка у фирмы «Гринтур». Он расположен на берегу озера Байкал в селе Заречье в Кабанском районе.

«Администрация Кабанского района передала в аренду юридическому лицу на 49 лет участок площадью около 22 тыс. кв. м., расположенный в водоохранной зоне Байкала, который ранее не вовлекался в хозяйственную деятельность, фактически относился к категории незатронутых земель. Кроме того, на этом участке расположен объект культурного наследия – стоянка древнего человека 7 тысяч лет до н.э. Освоение такой территории требует соблюдения дополнительных правил - проведения историко-культурной экспертизы, для того, чтобы безвозвратно не утратить ценные исторические объекты. Вместе с тем, эти обстоятельства также не стали препятствием для передачи участка юридическому лицу», рассказали в прокуратуре.





«Решением суда требования прокурора удовлетворены, на ответчика возложены обязанности по приведению участка в первоначальное состояние, сносу возведенного некапитального строения», сообщили в надзорном ведомстве.Основанием для данного судебного спора явились результаты прокурорской проверки, которые показали грубые нарушения при распоряжении землей.Несмотря на то, что в ходе судебного разбирательства ответчик требования прокурора не признавал, он частично демонтировал некапитальное строение.В настоящее время решение суда в законную силу не вступило. У сторон есть право обжаловать его в вышестоящую инстанцию.Компания «Гринтур» была создана более десяти лет назад. Ее соучредителем являлся бизнесмен Александр Ерко, который в 2017 году возглавил Хозяйственно-транспортный комплекс администрации главы и правительства Бурятии. После занятия должности на госслужбе бизнесмен перерегистрировал свою долю в компании на жену Марианну.Фото: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура