Роспотребнадзор рекомендует жителям Улан-Удэ поменьше выходить на улицу

В городском воздухе зафиксировано превышение ПДК бензапирену в 24 раза





С 20 по 25 ноября Роспотребнадзор Бурятии проводил исследование содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Улан-Удэ. Исследование проводилось в точках контроля, расположенных вблизи жилых домов на улицах с интенсивным движением автотранспорта (Тулаева, Жердева, Терешковой, Приречная, Трубачеева, Смолина, Борсоева, Кабанская, 50 лет Октября, Столичная, Ключевская).

«По результатам исследований установлено превышение ПДК по азота диоксиду до 1,29 раза, формальдегиду в 6,18 раза, фенолу до 2,4 раза, однократное превышение среднесуточной ПДК по бензапирену в 24 раза», сообщили в ведомстве.В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует горожанам по возможности минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, а также исключить дополнительную физическую активность на улице, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.«Исследования качества атмосферного воздуха продолжаются, ситуация находится на контроле», заверили в ведомстве.Фото: pixabay.com