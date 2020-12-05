Чиновники Бурятии не хотят рассказывать о реформе учительских зарплат

Они уверяют – реформа все же будет, но о ее подробностях почему-то умалчивают



В Бурятии насчитывается 442 муниципальных общеобразовательных организаций. 218 из них являются малокомплектными. Как широко сообщалось, в 170 школах республики с 1 января будущего года намечено провести реформу зарплат. Учителя в этих школах должны были получать больше. Чиновники уверяют – реформа все же будет, но о ее подробностях почему-то умалчивают.



Детали реформы скрывают от СМИ



Принцип расчета зарплат остался прежним – подушевой ученический норматив, установленный властями, умножается на количество учеников. Таким способом формируется зарплатный фонд школы. Все последние годы норматив определяли для школы, и он был единым для всего учебного заведения. Это противоречило Федеральному закону «Об образовании в РФ».



Прокуратура республики пыталась заставить чиновников привести положение в соответствие с законом, который гласит, что нормативы следует устанавливать не один на всю школу, а для каждой ступени обучения свой. Для младшей школы - один норматив, для других ступеней – другой.



Ситуацию кое-как удалось привести в норму, недавно подписаны соответствующие документы. Стало даже известно, что реформа потребует новых бюджетных затрат в размере 402 млн рублей. Кстати, что-то совсем не слышно слов благодарности в адрес прокуратуры. Роль этого ведомства незаслуженно осталась в тени.



В целом чиновники оказались довольно скупы на комментарии по поводу реформы «из-под палки». Главное, о чем говорят, это о 170 осчастливленных школах. В отдельных школах учителя смогут получить повышение зарплат до 30%. Деталей, подробностей очень мало.



В муниципальных общеобразовательных организациях республики работает почти 8 тыс. учителей. Если всех принять на 100%, то сколько процентов получат повышение? В Министерстве образования Бурятии, куда наше издание адресовало вопрос, отказались прояснить этот момент.



Известно также, что для учителей, кто получит повышение зарплаты, оно окажется неравномерным. Каким ожидается максимальное и минимальное повышение? Минобразования отказалось прояснить и этот момент реформы. Как и то, всех ли учителей 170 школ коснется повышение или лишь части? Туманным молчанием ответили чиновники на вопрос, сколько примерно человек получат минимальное повышение. Вряд ли не владеют информацией. Думаем, не хотят говорить.



Нарушен ли закон?



Фактически можно говорить о том, что Министерство образования Бурятии замалчивает реформу, что наступит 1 января, предпочитая поменьше публично рассказывать о ней.



Напомним, согласно Указу Президента от 7 мая 2012 г. №597, в стране взята линия на доведение средней заработной платы педагогических работников по организациям общего образования до средней зарплаты (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствующем регионе.



«Средняя заработная плата педагогических работников общего образования в 2019 году составила 35 367 рублей (106,2 % от среднего дохода от трудовой деятельности), в 2020 году, по прогнозируемым данным, составит 37 473 рубля. Рост заработной платы учителей в среднем по Республике Бурятия прогнозируется на 15 % от достигнутого уровня заработной платы в 2020 году», - заверили в Минобразования.



Загадочная ситуация сложилась с уведомлением бурятских учителей о предстоящем изменении зарплаты. Есть общее требование Трудового кодекса РФ – работодатель должен уведомить работников об изменении оплаты труда не позднее, чем за два месяца до него.



Как отметили в министерстве, Постановление Правительства от 9 ноября 2020 года, в котором говорится о повышении с 1 января, направлено главам администраций муниципальных образований (городских округов) письмом от 10 ноября. Пользователи социальных сетей потом даже делились фотографиями пустых бланков уведомлений. «На основании <…> спустя два месяца с момента ознакомления Вас с данным уведомлением изменится размер оплаты труда». Под пустым бланком напечатана дата – «11 ноября 2020 года».



Логика подсказывает, если учителей уведомили лишь 11 ноября, то повышение зарплаты должно произойти 11 января 2021 года (после нерабочих дней, январских новогодних каникул).



Однако новые нормативы вступают в силу с 1 января 2021 года. Не нарушен ли закон? Чиновники бурятского Минобразования предпочли не отвечать и на этот вопрос.



Реформа, напомним, готовилась без широкого обсуждения ее проекта в трудовых коллективах школ. Это, думаем, свидетельствует об отношении к учителям. Одним из возмутительных моментов при подготовке реформы было то, что по ее проекту совмещение (на селе в школах немало учителей-совместителей) приводило к уменьшению зарплаты. Осталось ли это в итоге? Чиновники предпочли не вносить ясность.



Без малейшего ответа остался вопрос, какие очередные шаги в деле увеличения зарплат учителей общеобразовательных школ предполагаются республиканскими властями. Судя по всему, ничего больше не будет. Повторим, даже эта реформа прошла, подталкиваемая республиканской прокуратурой.



По мере углубления кризиса туманность, недомолвки, увиливание от прямых ответов становятся фирменным стилем представителей органов власти в Бурятии.



Петр Санжиев, «Номер один».