В Улан-Удэ главврач БСМП отрицает жалобы от родственников умерших пациентов

Все недовольства Дамбинима Самбуев объясняет плохим самочувствием больных



В прошлом номере нашей газеты мы писали о том, что жители Бурятии возмущены сбоями в организации медпомощи. После прочтения данной публикации к нам стали обращаться пациенты и их родственники уже со своими историями и жалобами. В некоторых из этих историй мы попытались разобраться.



Понятно, что в нынешних условиях во всеуслышание говорить о том, что где-то в бурятских больницах к пациентам относятся плохо или оказывают некачественную медпомощь, как-то кощунственно, медикам и так сейчас непросто. Тем более что большинство людей в белых халатах все-таки, на наш взгляд, работают самоотверженно, на пределе своих возможностей. Ведь пока пик заболеваемости в республике еще не пройден. Но все-таки некоторые из историй вызвали у нас определенные вопросы.



Квест для родственников



Антонина Михайловна Ильина почувствовала недомогание в начале ноября. Четверо ее детей не сразу поняли, что речь идет о ковиде, ведь в последнее время 62-летняя женщина проживала одна. Дети и внуки старались даже в гости к ней приходить реже, опасаясь, что «принесут в дом заразу». И даже во дворе Антонина Михайловна прогуливалась исключительно в маске и перчатках, удивляя соседей своей чрезмерной осторожностью.



Но факт налицо, вирус, по всей видимости, все-таки был где-то подхвачен, у пожилой женщины поднялась высокая температура, появилась слабость. Упустим тот момент, сколько времени и сил ушло на то, чтобы дождаться приезда врачей, чему можно также перечислить объективные причины. Но в итоге родственники решили самостоятельно привезти больную в БСМП, где с недавнего времени организован еще один ковид-госпиталь.



С этого момента для них начался настоящий квест. Попасть внутрь госпиталя нельзя, а узнать что-либо о состоянии больной дистанционно было почти невозможно. Ситуацию усугубило и то, что женщина не успела взять с собой все необходимые вещи, включая зарядное устройство для мобильника.



- Брат увез маму в 10 вечера 4 ноября. Ей сделали КТ, оказалось, что 50% легких поражено, двусторонняя пневмония. На утро следующего дня мы начали ей звонить, но телефон, видимо, был разряжен. Тогда стали звонить по справочным. Искали маму по всем отделениям - ее нигде нет. Причем разговаривали собеседники на том конце провода раздраженно: «Сколько можете звонить? Надоели уже!». А как нам не звонить, если не говорят, где мама, что с ней? Мы в ответ кричим: «у вас в БСМП пропал человек!» – рассказывают сестры Наталья и Ольга. - Нам дали номера телефонов всех отделений, мы даже позвонили в реанимацию. В конце концов, говорят: «Она у вас в реанимации лежит. Состояние тяжелое». Потом выяснилось, что они напутали. Там лежала другая женщина - однофамилица, но с другим отчеством.



Уже не на шутку перепуганные родственники начали звонить в Минздрав.



- В министерстве обещали, что скоро перезвонят. Но тут ее нашла наша знакомая, она работает в БСМП, сказала, что мама лежит в терапии, в 19-й палате. Причем по документам значилась эта палата, на самом деле она лежала в коридоре (в отделении терапии) напротив 19-й палаты. Кое-как удалось связаться с кем-то из медперсонала, кто хоть что-то знал о маме. Девушка-медик ответила нам по телефону: «Ваша мама в хорошем состоянии, температуры нет». Она обещала помочь маме зарядить телефон.



Через 20 минут дочери уже говорили лично с мамой. Антонина Михайловна жаловалась на сильную слабость, плохой аппетит, но в целом чувствовала себя хорошо, даже шутила.



- Мы уговаривали маму поесть хоть что-нибудь из того, что передали ей. Мама рассказала, что за все это время к ней никто не подходил из врачей. Только медсестры, которые ставили уколы и капельницы. Но в целом после разговора с ней мы более или менее успокоились, даже порадовались, как врачи быстро помогли нашей маме. У нее уже нет температуры, все под контролем. Жаль, что лежит в коридоре, конечно, но что тут сделаешь – много больных.



Но дальше все снова началось по кругу. 6 и 7 ноября дочери Антонины Ильиной вновь безрезультатно провели у телефонной трубки. И что-либо выяснить у врачей снова не удавалось.



- Под вечер уже шестого числа какая-то девушка взяла трубку. Я начала объяснять, что маме тяжело, она чувствует слабость, чтобы лечащий врач обратил на нее внимание, может быть, поменял лечение. И вообще нам хотелось узнать, какое она проходит лечение. Мне сказали оставить свой номер и что врач нам обязательно перезвонит. А потом снова тишина…



7 ноября Антонина Михайловна перестала отвечать на звонки. 8 ноября утром родственникам снова пообещали, что с ними вот-вот свяжется лечащий врач. И в этот раз их не обманули. Звонок наконец-то поступил. Но то, что услышали родственники на другом конце провода, повергло их в шок.



- Врач звонит и говорит: «Она умерла два с половиной часа назад». Причем есть наши номера телефонов, но никто нам даже об этом не сообщил! Как это возможно? И что с ней случилось, если она только что чувствовала себя хорошо и не имела абсолютно никаких сопутствующих заболеваний? – шокированы дочери пациентки.



Разные версии



По словам родственников Антонины Ильиной, им до сих пор никто так и не объяснил, от чего умерла пациентка. В справке о смерти значится: «Двусторонняя пневмония, коронавирус». Но они по сей день не могут понять, как это – состояние хорошее, ИВЛ или кислород не требовались, все было хорошо и вдруг такой конец?



Конечно, мы все знаем, насколько коварен ковид, и что ухудшение состояния больного может случиться в любой момент - от этого не застрахован никто. Но родственники пациентки БСМП не понимают, почему тогда им говорят разную информацию о том, как именно ушла из жизни их мать, трое суток, пролежавшая в коридоре больницы.



- Нам это важно узнать, что именно случилось с мамой, как она ушла. Но нам, ее четверым детям, говорили об этом разную информацию. Одному сказали, что маме ночью резко стало плохо, ее увезли в реанимацию, где она и умерла. Но когда выдали ее вещи, мы увидели, что нижнее белье мокрое, а это значит, что она умерла не там. Когда начали переспрашивать: «Была ли мама в реанимации, ведь нет же, признайтесь, вот ее белье!». Нам отвечали, мол, она там не была, вы правы. И, наконец, последняя версия врачей – у мамы оторвался тромб. Причем с формулировкой «скорее всего». Это как понимать?



После похорон Антонины Ильиной ее дети не могут найти покоя. Сегодня они не могут простить себе, что не послушали опасений матери и отвезли ее именно в БСМП.



- Вы знаете, какие слухи ходят об этой больнице, с тех пор как там стал ковидный госпиталь? «Хочешь выписаться из больницы в морг, ложись в БСМП» - так люди говорят. Конечно, мы в это не верили, думали, что там ей помогут, поэтому сами привезли маму туда. А в итоге здорового человека угробили. Ей бы жить да жить еще. У нее четверо детей, 11 внуков и даже одна правнучка. Всю жизнь работала, одна воспитала нас, и вот такая страшная и непонятная смерть. Причем даже не в палате больницы, в коридоре, – плачет Наталья.



Огласка решает все?



Другая история, также касающаяся БСМП, совсем недавно была выставлена на всеобщее обозрение в инстаграме. Молодая девушка выложила видео, на котором видно ее бабушку, пожилую женщину, страдающую диабетом. Девушка поставила всевозможные хештеги разных СМИ, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По ее мнению, к родственнице отнеслись в больнице не должным образом. Она рассказала, что после реанимации пожилую женщину даже никто не одел и она долго лежала в постели обнаженная. Кроме того, женщине приходилось самой заправлять свою постель, а инсулин ей вкалывали без проведения предварительного теста.



Как рассказывают очевидцы, уже вскоре на автора поста вышел сам главврач БСМП Дамбинима Самбуев. А через какое-то время информация о смелой девушке уже, по всей видимости, была на столе у руководителя больницы. Девушку пригласили на беседу, где выяснилось, что главврач уже откуда-то знает, где и кем работает автор поста (медработник).



По всей видимости, девушку попросили срочно удалить свой пост. После чего уход за пожилой пациенткой стал абсолютно другим. Если недавно родственникам говорили о том, что им можно готовиться к самому худшему, то здесь ситуация кардинально поменялась. Ее состояние пошло на улучшение, а уход за ней стал воистину идеальным. Понятно, что общаться со СМИ автор поста, похоже, еще и автор нового способа борьбы за права пациентов, говорить на эти темы ни с кем не хочет.



- Да, мы слышали об этой истории, знаем, что там родственники подняли шум. Но они то боялись за свою бабушку, потому что состояние тяжелое было и много сопутствующих болезней. А мы не беспокоились, ведь мама была здорова, и врачи сами говорили о том, что она в порядке. Теперь понимаем, что надо было звонить во все колокола. Тогда бы и наша мама тоже сейчас, возможно, была жива и здорова, – говорит Ольга, дочь Антонины Ильиной.



«Номер один» стало известно и о другой истории, когда родственникам пожилой пациентки пришлось самим покупать кислородный концентратор, для того чтобы пациентке (у которой было поражено 75% легких) смогли в БСМП оказать помощь. Как мы выяснили позже, это не единичный случай.



Интересно, что во всех вышеописанных случаях, если судить по звонкам в нашу редакцию, большинство жалоб касается именно БСМП. Учреждения, которым, напомним, руководит экс-министр здравоохранения Дамбинима Самбуев. Который ушел со своего поста после ряда скандалов в системе здравоохранения, прогремевших на всю республику. Как исторически водится, в нашей республике бывших высоких чиновников не принято увольнять или выгонять совсем, даже если есть претензии к их работе. Поэтому очень скоро экс-министр просто «плавно пересел» в кресло главного врача БСМП.



«Категорически опровергаю»



Отметим, после ряда публикаций на тему медицины и критики руководства Минздрава, в ведомстве, видимо, решили поменять тактику работы с нашим изданием. В пресс-службе Минздрава нас начали игнорировать либо отвечать фразами типа «Министерство здравоохранения давать комментарий не будет». В конце концов, ответ нам обещали дать 4 декабря.



Мы не стали ждать так долго и решили поинтересоваться о том, что происходит в БСМП, у самого главврача лично. Дамбинима Самбуев опроверг абсолютно все жалобы и факты, о которых мы ему рассказали. Правда, в случае с историй семьи Ильиных он признался, что не может пояснить что-то конкретно, не видя историю болезни пациентки.



- То, что к ней не подходил врач, такого быть не может. Просто все медики в противочумных костюмах, возможно, пациентка не узнала среди них лечащего врача. Но без него было бы невозможно назначение лечения, той же системы, уколов и т. д. И разве 50% поражения легких это небольшое поражение? Я бы так не сказал. Но историю болезни не видел, придется вам дождаться ответа, - сказал Дамбинима Самбуев.



Однако он дал понять, что разные пояснения медиков по поводу причины смерти Ильиной вовсе не парадокс, а, вполне возможно, объективная информация.



- При коронавирусной инфекции назначают препараты, разжижающие кровь. Потому что сама инфекция вызывает тромбоз. В итоге у людей, страдающих пневмонией, одышкой, тотальным поражением легких, еще и все органы затромбированы. Это течение болезни: и пневмония, и тромб. Поэтому мы больше занимаемся в том числе и профилактикой этих тромбов в процессе лечения. Тромбы сразу не выявляются. Если большой тромб - то видно, да, а здесь это ставится только после гистологического подтверждения, которое делают в течение месяца, - пояснил главный врач БСМП.



Правда, почему тогда врачи больницы до гистологического исследования уже заявляют о том, что проблемы с тромбами были, он не пояснил.



Отрицает главврач и историю с постом в инстаграме. По его словам, никакого волшебного изменения отношения к бабушке не произошло, а автор поста самолично удалила информацию со своей страницы по своей доброй воле.



- Коронавирусная инфекция же волнообразно течет. Да, эта пациентка поступила первично с температурой, была тяжелая и т.д. Состояние улучшилось, в реанимации ей лучше стало. Она нормально стала себя чувствовать. А потом уже на неё была вторая волна воздействия коронавирусной инфекции. Поэтому это просто стечение обстоятельств. Она сняла публикацию не из-за того, что мы начали хорошо ухаживать, а из-за того, что объяснили, что такое течение болезни может быть.



Что касается жалоб на уколы инсулина без теста и прочие «мелочи», то главврач согласился: «мелкие недостатки были, но мы их устранили».



Нехватки каких-либо аппаратов для пациентов в данное время в БСМП нет.



- Аппараты ИВЛ есть у нас в необходимом количестве. Мы уже пошли на достаточное обеспечение кислородом. Речь, может быть, идет о том, что купили кислородный концентратор? Но сейчас все уже нормально с этим. Никто не покупал за свой счет аппарат. Если бы покупал кто-то или он где-то продавался, мы бы сами его купили.



Но особенно категоричен был Дамбинима Самбуев, отвечая на вопросы по поводу большого количества жалоб на качество работы медиков именно ковид-госпиталя на базе БСМП.



- Я не знаю, у нас такого нет. Наоборот, одни благодарности. Я категорически опровергаю это.



Всплеск обращений и жалоб главврач объясняет тяжелым течением болезни и плохим самочувствием пациентов.



- Когда человек страдает коронавирусной инфекцией, когда у него пневмония, кислородное голодание, он многого не понимает: кто подошел к нему и т. д. У нас были такие случаи. Тоже родственники жаловались, что к пациентке никто не подходит. Я лично разбирался. Там больная с кардиопатологией была плюс ко всему. Дежурного врача специально отправил, кардиолога. Кардиолог посмотрел, медсестра сняла ЭКГ. Прочитали, увидели определенные изменения. Назначили систему, прокапали. Во время процесса, пока система капалась, дежурный врач подходил, спрашивал про самочувствие. И буквально через 30 минут, как прокапали, к ней опять подходил врач, спрашивал о самочувствии, а она отвечает, к ней никто не подходил, никак не лечил. Хотя они же в стационаре лежат, рядом есть пациенты, которые видят, кто приходил, кто нет. Потом я с родственниками переговорил, они говорят, извините, все нормально, - говорит Дамбинима Самбуев.



Понятно, что родного человека уже не вернешь, но дети Антонины Ильиной обратились в нашу редакцию не только за тем, чтобы поделиться своим горем и пожаловаться. И, конечно, им не нужны разборки, суды или деньги. Они надеются лишь на то, что эта информация поможет обратить внимание на то, что сейчас происходит в больницах республики. И, возможно, их рассказ поможет спасти чьи-то другие жизни.



Василиса Шишкина, «Номер один».