ФРДВ поддержит строительство ГОКа на Озерном месторождении в Бурятии

Объем инвестиций в проект оценивается в 96,4 млрд руб, фонд инвестирует 9 млрд рублей



В Бурятии Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ входит в ВЭБ.РФ) поддержит строительство горно-обогатительного комбината на базе полиметаллических руд месторождения «Озерное». В год здесь будет производиться около 600 тысяч тонн цинкового концентрата, 80 тысяч тонн свинцового концентрата.



Такое решение обсуждалось на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку, которое провел полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает минвостокразвития.



Месторождение «Озерное» является одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений полиметаллических руд (цинк, свинец). Объем инвестиций в проект оценивается в 96,4 миллиарда рублей. Фонд инвестирует в проект 9 миллидардов рублей.



«Мы продолжаем работу по развитию Дальнего Востока. Эта работа идет совместно с руководством страны, федеральными и региональными властями. От работы каждого зависит то, каким будет Дальний Восток, будут ли приходить новые инвесторы, будет ли улучшаться качество жизни людей», - отметил Юрий Трутнев.



В заседании приняли участие руководство федеральных министерств и ведомств, главы дальневосточных регионов. Признан приоритетным для финансирования из средств ФРДВ ряд инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Приморского, Камчатского краев, Магаданской области и Бурятии.



Озерное месторождение открыто в 1961 году, в 1969 году завершена его детальная геологоразведка. В 1989 году ВНИИЦВЕТМЕТ разработал технологию, которая позволяет эффективно выделять чистые товарные концентраты из труднообогатимых руд Озерного. В 2019 году создана Озерная горнорудная компания, которая выкупила лицензии на месторождения и запустила инвестиционную программу по их комплексному освоению. Компания приступила к горно-капитальным работам и строительству инфраструктурных объектов: дамбы хвостохранилища, водовода, формированию контура карьера, расширению вахтового поселка. Также совместно с Федеральной сетевой компанией начато проектирование линии электропередач.



Озерное месторождение является одним из наиболее перспективных и масштабных в портфеле Озерной горнорудной компании. Общие балансовые запасы на 1 января 2015 года по категории В+С1+С2 составляли 135 млн тонн руды (среднее содержание цинка 6,16 %, свинца — 1,17 %, серебра — 35 г/т). Из них цинка — 8,3 млн тонн, свинца — 1,56 млн тонн, серебра — 4 671 тонна.



В настоящий момент идет подготовка к строительству Озерного горно-обогатительного комбината для производства двух видов концентрата – цинкового и свинцового. Основные работы по строительству объектов предприятия планируются в период 2019-2021 гг., а к 2024 году предприятие выйдет на проектную мощность. Озерный ГОК создаст более 2 тысячи новых рабочих мест в Бурятии





Фото: oz-mine.com

