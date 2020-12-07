В Улан-Удэ появились светофоры с QR-кодом

С их помощью можно оперативно сообщать о неисправности устройств





На 14 светофорах столицы Бурятии появились информационные таблички с QR-кодами, благодаря которым улан-удэнцы смогут оперативно сообщать о неисправных устройствах. При считывании кода с экрана смартфона открывается окно браузера с возможностью выбора причины обращения и полем для ввода комментария. Сообщения сразу попадают в систему и моментально принимаются в обработку. Инновацию внедряют сотрудники МБУ «Горсвет», подведомственного учреждения Комитета городского хозяйства.

- Если житель заметил неработающий светофор или у него есть предложения по изменению режима работы, ему достаточно будет отсканировать QR-код с помощью стандартной программы на телефоне. Никаких приложений устанавливать не нужно, – сообщил директор «Горсвета» Алексей Тулонов.





Все светофоры пронумерованы, так что это позволит быстро идентифицировать его. QR-коды появятся на всех светофорах Улан-Удэ в ближайшее время. Как отметили в комитете, в Москве подобные таблички начали использовать всего год назад.





Напомним, в июне «Горсвет» установил в Улан-Удэ первые «лежачие» светофоры. Они представляют собой светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и работает синхронно со светофором. Особенно хорошо подсветка видна в тёмное время суток. Если светящаяся полоса под ногами горит зеленым - можно переходить. В этом году в городе установлено 9 таких объектов.Список адресов светофоров с QR-кодами: Ербанова-Ленина, Ербанова-Коммунистическая, Смолина-Советская, Советская-Ленина, Ленина-Кирова, Ленина-Куйбышева, Балтахинова (ост. Мемориал Победы), Комсомольская-Октябрь, ост. Восточные ворота, ост. Геологическая, ост. Республиканская больница, ост. Русский драмтеатр, ул. Ключевская-Дарханская, Ключевская (ост. ВСГУТУ).Фото: мэрия Улан-Удэ