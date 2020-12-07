Жители пригорода Улан-Удэ «сдали» ГИБДД пьяного водителя

Бдительные граждане улуса Хойто-Бэе решили не дожидаться от земляка совершения ДТП







В Бурятии в дежурную часть полиции Иволгинского района поступила информация от бдительных граждан о том, что в улусе Хойто-Бэе водитель автомашины «Тойота Виста» серебристого цвета, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Информация незамедлительно была передана экипажу ДПС ГИБДД. Нарушитель задержан сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



За рулем иномарки находился 42-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Результат освидетельствования на этот раз составил 1,63 мг/л.



Иномарка помещена на штрафстоянку. Сотрудниками ГИБДД собраны материалы для передачи в органы дознания и возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264. прим 1 УК РФ.



Всего с начала года в Иволгинском районе сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 230 нетрезвых водителей. В том числе, и в результате проверок сообщений очевидцев. Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасных нарушителей ПДД.



Фото: МВД по Бурятии

