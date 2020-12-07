В Бурятии сельская учительница устроила истерику на уроке и ударила ученика

Правда, начало конфликта не попало на видео





В паблике «Аноним 03» появилось видео скандала на уроке , которое, судя по всему, снял один из школьников. Автор поста сообщает, что конфликт между преподавателем и учеником имел место сегодня, 7 декабря, в Ново-Онохойской общеобразовательной школе на уроке английского языка в 7-м классе.

На кадрах видно, как выведенная из себя учительница подскакивает к одному из учеников с криком: «Я тебя спрашиваю, твоей маме кто-нибудь мешает работать или нет? Что же ты мне мешаешь!», после чего бьет школьника ладонью по голове. «Пошел вон отсюда», кричит разъяренный педагог.«Зачем идти работать в школу, если не умеете обращаться с детьми?», задается вопросом автор поста.Отметим, на видео не сняты предшествующие конфликту события, которые могли спровоцировать учителя на такие неадекватные действия. Не исключено, что ученик методично доводил педагога до истерики, мешая вести занятие.Вероятно, после публикации видео разбирательством конфликта займется руководство школы и чиновники Минозраза Бурятии.Фото: скриншот видео «Аноним 03»