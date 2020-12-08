Глава Бурятии слепил буузу

Алексей Цыденов представил гастрономические бренды республики в прямом эфире





Сегодня в Москве подводят итоги национального конкурса гастрономических брендов «Вкусы России», организованного Минсельхозом. Как уже сообщал «Номер один», Бурятия заявила на конкурс буузы, травяные чаи, боргойское мясо, облепиху и байкальскую серу. При этом бурятские буузы стали одним из лидеров голосования

Церемонию подведения итогов конкурса «Вкусы России» проводили в прямом эфире, в ходе которого глава Бурятии лично представил гастрономические бренды республики. Особое внимание Алексей Цыденов уделил буузам и даже сам слепил одну из них.









Также руководитель региона пригласил всех участников конкурса и зрителей приехать в Бурятию и познать красоту природы и богатство национальной кухни.







Бурятию с победой в конкурсе поздравил генеральный директор компании «Магнит», партнер конкурса «Вкусы России».



- Я знаю, что бурятские буузы очень популярны не только в республике, но и за ее пределами. Я очень рад, что сегодня они получают международное признание. Это очень важно, потому что их выбирали сами люди, - сказал Ян Дюннинг.



Напомним, что в общей сложности на конкурс «Вкусы России» поступило порядка 500 заявок из 79 субъектов России. Все региональные бренды уже являются участниками программы поддержки и продвижения, которую реализует Минсельхоз России. Она позволит ближе познакомить потребителей с уникальными продуктами питания из разных регионов страны.





Фото и видео: пресс-служба правительства Бурятии