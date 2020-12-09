В Бурятии политики и общественники встают на сторону уволенного педагога

Они просят провинившегося учителя не уходить из профессии и рассказывают свои «пикантные» школьные истории



Напомним, речь идет об истории с шокирующим видео, на котором запечатлено, как учитель сначала накричала, а потом ударила ребенка. Накануне это видео облетело все соцсети. Делом сразу же занялись правоохранительные органы и уполномоченный по правам ребенка. В Минобразе Бурятии незамедлительно заявили о том, что педагог будет уволен по статье.



Тем временем, жители Бурятии, обсуждая проступок учительницы, разделились на два лагеря. Кто-то говорит о том, что педагога необходимо наказать по всей строгости и больше никогда не допускать к работе с детьми. Другие уверены, что женщину довели до истерики сами дети, которые, возможно, спровоцировали и сняли видео конфликта намеренно.



В поддержку педагога выступила депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева, много лет также проработавшая в школе.



- Б. Б.! (имя отчество педагога мы не можем упоминать, - прим.авт.) Мы с вами! Сегодня множество слов поддержки от учителей идёт в ваш адрес из всех районов республики, от клуба «Учитель года». Вы, главное, не вздумайте уходить из профессии. У вас очень приятный голос, вы красивая молодая женщина, видно, что вы хороший учитель, а не урокодатель, которому по барабану как и в какой обстановке идёт урок, вы и боролись как раз за то, чтобы помочь детям получить знания в необходимых для этого условиях. Да, не справились с эмоциями. Но разобрались же на уровне директора школы, что и должно было быть. Я думаю, что у каждого педагога за его профессиональную жизнь было такое. Только дети порядочнее и родители. Кто-то доходил в прокуратуру, но об увольнении педагога по статье, которую уверенно продекламировал зам министра образования Валерий Поздняков, даже речи не было. Уполномоченный по правам ребёнка насколько корректней руководителя минобраза Республики, который по идее должен бороться за то, чтобы учитель остался в профессии, - пишет на своей странице в Фейсбуке Оксана Бухольцева.



Свои слова поддержки депутат дополняет примерами из личного опыта:



- Увольте меня по статье. Иду по лестнице в гимназии в 2000 году. Слышу за спиной отборный мат. Разворачиваюсь и по зубам, не мягко, я вам скажу, а ещё рукой показала, куда идти писать на меня заявление. Потом Мама Ромы пришла, извинилась и написала мне заявление, что Рому за такое можно бить. Но я до сих пор их любимая учительница. И у меня таких случаев достаточно. Но только один раз вышел на уровень директора. А извиняться я не стала. Потом папа был красный, как рак, и сам извинился, - рассказывает депутат.



Вступился за педагога и известный общественник, глава движения КВН в Бурятии Чингис Болотов.



- Конечно, извинилась... куда ей деваться. У нее кредиты, семья и ответственность. Именно - эта ответственность заставляет ее быть неравнодушной, эмоциональной. И чаще это не эгоистичные эмоции. А переживание за процесс обучения всех детей вверенных ей в начале учебного года. И, слава богу, что у учителей еще остались эмоции. Сил вам! Учителю мешают обучать других детей. Все говорят о правах ребенка. Но не о его ответственности. Как нужно относиться к ребенку, который срывает обучение других детей? Единственное, что четко знает "ученик" это свои права. И при этом он не знает никакой ответственности.



Потому что одну простую мысль не усвоили нынешние родители и их дети, что их права заканчиваются ровно там, где их права начинают нарушать права других людей. Жаль, что в Минобразе, РУО и в школе нет педагогической солидарности. Надо вступаться за учителей! Нельзя унижать педагогов публичными извинениями и увольнениями. В Минобразования выбирают тактику популизма. Идут на поводу у кричащих детей и их родителей. Не вступаются за учителя. А надо! Это профессия, которую нужно беречь. Уровень развития общества измеряется его отношением к учителям и врачам. Наше общество любит поддаваться на провокации пятиклассников. Вот и общее сознание ответственного гражданина остаётся на уровне младшей школы, - считает Чингис Болотов.



