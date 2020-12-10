Глава Бурятии сделал поблажку для кафе и ресторанов

С 20 декабря по 10 января им разрешили работать на час дольше





Глава Бурятии Алексей Цыденов внес очередные изменения в указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции». Они, в частности, касаются работы общепита. Согласно документу, в период с 20 декабря по 10 января им разрешено работать на час дольше – до 23.00 часов.

При этом предприятиям общественного питания по прежнему запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцполов, проведение банкетов, фуршетов, свадеб и корпоративов, «за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом».Напомним, с 16 по 30 ноября деятельность общепита Бурятии была полностью остановлена за исключением обслуживания на вынос. С 1 декабря ресторанам и кафе вновь разрешили работать, но только до 22.00 часов и при соблюдении определенных условий.Фото: «Номер один»