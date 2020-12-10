Главу Бурятии просят сделать 31 декабря выходным днем

Однако в этом случае у жителей республики отберут другой выходной



Депутат Хурала Бурятии от «Единой России», президент Торгово-промышленной палаты РБ Дмитрий Дружинин обратился к главе республики с призывом сделать 31 декабря выходным днем.

«Решил обратиться к главе Бурятии по объявлению 31 декабря нерабочим днём. От имени более чем 450 членов Торгово-промышленной палаты республики. Считаю, как и большинство работодателей, что в этот день сложно организовать нормальный рабочий процесс. У многих предприятий 31 декабря сокращенный день», - написал Дмитрий Дружинин на своей странице в «Фейсбуке».



«Практика показывает, что в большинстве организаций предпраздничный день является сокращенным, а эффективность трудовой деятельности сотрудников весьма низкая. С целью обеспечения благоприятных условий для подготовки к празднованию Нового года, принимая также во внимание интересы работодателей, по многочисленным обращениям работников организаций и предприятий, входящих в ТИП РБ, просим вас рассмотреть возможность объявить 31 декабря 2020 года выходным днем на региональном уровне, а рабочий день перенести на какой-либо из оставшихся выходных дней декабря», - говориться в тексте его письма, адресованного Алексею Цыденову.



Также Дмитрий Дружинин отмечает, что перенесение рабочих дней «даст возможность использовать рабочее время сотрудников более рационально, значительно облегчит людям подготовку к встрече Нового года у себя дома с семьей и создаст положительный эмоциональный фон».



Напомним, на федеральном уровне 31 декабря этого года будет рабочим днем, однако региональные власти могут объявлять его выходным по собственному решению. К слову, в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов



Как ранее сообщал «Номер один», новогодние праздники в России



Фото: пресс-служба главы Бурятии «Решил обратиться к главе Бурятии по объявлению 31 декабря нерабочим днём. От имени более чем 450 членов Торгово-промышленной палаты республики. Считаю, как и большинство работодателей, что в этот день сложно организовать нормальный рабочий процесс. У многих предприятий 31 декабря сокращенный день», - написал Дмитрий Дружинин на своей странице в «Фейсбуке».«Практика показывает, что в большинстве организаций предпраздничный день является сокращенным, а эффективность трудовой деятельности сотрудников весьма низкая. С целью обеспечения благоприятных условий для подготовки к празднованию Нового года, принимая также во внимание интересы работодателей, по многочисленным обращениям работников организаций и предприятий, входящих в ТИП РБ, просим вас рассмотреть возможность объявить 31 декабря 2020 года выходным днем на региональном уровне, а рабочий день перенести на какой-либо из оставшихся выходных дней декабря», - говориться в тексте его письма, адресованного Алексею Цыденову.Также Дмитрий Дружинин отмечает, что перенесение рабочих дней «даст возможность использовать рабочее время сотрудников более рационально, значительно облегчит людям подготовку к встрече Нового года у себя дома с семьей и создаст положительный эмоциональный фон».Напомним, на федеральном уровне 31 декабря этого года будет рабочим днем, однако региональные власти могут объявлять его выходным по собственному решению. К слову, в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов так и поступил . Тогда своим указом он перенес выходной день субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Это касалось работников государственных органов и работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности республики. Документ рекомендовал поступить аналогичным образом руководителям территориальных органов федеральных органов власти, органам местного самоуправления и руководителям организаций всех форм собственности.Как ранее сообщал «Номер один», новогодние праздники в России продлятся с 1 по 10 января Фото: пресс-служба главы Бурятии