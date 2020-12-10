Второе за сутки землетрясение в Бурятии

В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла, данных по Бурятии пока нет



Еще одно землетрясение произошло сегодня в районе Байкала, в Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Об этом сообщает



Это второе за день сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области. Первое произошло рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске ощущались 5-6 баллов.



По данным с сайта ведомства, вечернее землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск). Эпицентр также находился в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Другие данные о сейсмособытии уточняются.



Впрочем, соцсети уже полны впечатлениями жителей Бурятии и Улан-Удэ: «Люстры еще шатаются», «Блин, я почувствовала сейчас. Жуть», «Очень коротенько правда».



Фото: pixabay.com

Еще одно землетрясение произошло сегодня в районе Байкала, в Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.Это второе за день сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области. Первое произошло рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске ощущались 5-6 баллов.По данным с сайта ведомства, вечернее землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск). Эпицентр также находился в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Другие данные о сейсмособытии уточняются.Впрочем, соцсети уже полны впечатлениями жителей Бурятии и Улан-Удэ: «Люстры еще шатаются», «Блин, я почувствовала сейчас. Жуть», «Очень коротенько правда».Фото: pixabay.com