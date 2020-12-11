В новогоднюю ночь транспорт в Улан-Удэ будет ходить по обычному графику

Трамваи будут работать на линии до 22 часов, автобусы – до 23
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, 31 декабря общественный транспорт в столице Бурятии будет ходить по обычному графику. Автобусы будут работать на линии до 23 часов, трамваи – до 22 часов.
- Продление работы общественного транспорта в новогоднюю ночь не предусматривается. – отметили в мэрии.
Напомним, в «доковидные» времена работу общественного транспорта в Улан-Удэ в новогоднюю ночь всегда продлевали. Так, в прошлом году трамваи и маршрутки, проходящие через центр столицы Бурятии, работали до часу ночи.
Фото: «Номер один»
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