В новогоднюю ночь транспорт в Улан-Удэ будет ходить по обычному графику

Трамваи будут работать на линии до 22 часов, автобусы – до 23





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, 31 декабря общественный транспорт в столице Бурятии будет ходить по обычному графику. Автобусы будут работать на линии до 23 часов, трамваи – до 22 часов.