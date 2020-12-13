Глава Бурятии: "Локдаун дал положительный эффект"

Алексей Цыденов подвел итоги двухнедельного ограничения работы организаций в республике



13 декабря глава Бурятии пообщался с жителями региона в прямом эфире. Одним из ключевых обсуждений стало подведение итогов локдауна.



"Несколько слов хочу для начала сказать на тему коронавируса. Темой коронавируса мы практически весь год прожили – с марта месяца. Ситуация сегодня у нас более-менее стабилизировалась: заболеваемость не растет, а даже потихоньку снижается. Главный показатель – у нас снижается количество занятых коек в ковидных стационарах. 1870 коек на сегодня занято. Напомню, что на пике, когда мы водили локдаун, у нас было 2600 коек занято, и мы практически подошли к потолку: не хватало ни коек, ни врачей. Была достаточна тяжелая ситуация. И вынуждены были ввести эти ограничения, в первую очередь, для малого среднего бизнеса", - рассказал глава Бурятии.



По его словам те, кто попали под эти ограничения, понесли издержки.



"Я понимаю их огорчение, возмущение. Но, надо признать, что эти ограничения сыграли свою роль, мы смогли переломить ситуацию. Жертвы, которые понесли малый средний и бизнес, спасли ситуацию, мы переломили ситуацию. Локдаун дал положительный эффект. Если в пик у нас было до 1400 вызовов в сутки на скорую помощь экстренных. То сейчас порядка 400 – на тысячу снизились экстренные вызовы на скорую. У нас было 25 тысяч не сделанных тестов и более недели ожидания результатов тестирования. Сейчас мы все тесты делаем в течение 48 часов максимум, большую часть укладываемся в первый день", - сообщил Алексей Цыденов.



Глава добавил, что на сегодняшний день в республике сформирован запас коек, лекарственных средств, а врачи немножко выдохнули и восстановились.



"И это уже позволило нам идти на снижение ограничений, выход на другой режим работы: мы сняли все ограничения по локдауну, у нас вышли дети учиться в очном формате. Вы знаете, что дистанционное образование для первых классов это вообще условность: невозможно читать и писать научится дистанционно. И это издевательство над детьми, над учителями. Но это была вынужденная мера, и сейчас мы в очном уже режиме. И дай бог, чтобы мы в этом режиме остались дальше", - добавил Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

