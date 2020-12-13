Глава Бурятии о стоимости электроэнергии: "У нас тарифы одни из самых низких по стране"

Жители региона не понимают, почему нельзя объединиться с Иркутской областью



13 декабря во время прямого эфира главы Бурятии в социальных сетях ему был задан вопрос на тему тарифа на электроэнергию, а также объединения с Иркутской областью. По мнению Алексея Цыденова, у нас тарифы итак одни из самых низких по стране, а на Дальнем Востоке - самые низкие.



"К сожалению, бесплатным электричество не будет. Да, мы по тарифу выше, чем Иркутская область, но у нас тариф для населения низкий - мы девятые по стране. И в 76 субъектах страны население платит больше, чем жители Республики Бурятия. Причём в Чите еще социальная норма введена, то есть если выше социальной нормы потребляешь – существенный рост идет", - отметил глава Бурятии.



Так, по энерготарифам для бизнеса Бурятия на пятнадцатом месте в стране. 70 субъектов Российской Федерации бизнес платит больше, чем в республике.



"Это потому что в 2017 году нас включили в особую ценовую зону. И вся большая Россия за Республику Бурятия доплачивает. И это у нас гарантированно, мы включены постановлением Правительства России. Сумма экономии, сумма сниженного тарифа, за которую вся большая страна доплачивает за республику - 2,5 млрд рублей в год", - сказал Цыденов.



Он отметил, что если идти по пути объединения с Иркутском, то это решение принимается с согласия губернатора Иркутской области.



"И для того, чтобы на это идти, нам нужно сначала выйти из особой ценовой зоны. У нас разом минимум на 30% растут тарифы. То есть, если население платило 2,9 рублей, то сразу плюс рубль. У бизнеса еще больше. И после этого, когда мы выходим из особой ценовой зоны, потом идем на поклон к нашим уважаемым соседям. Нас, может быть, возьмут. Но этот уровень снижения нас приведет примерно к тому же, что мы имеем сейчас. Второе: я не уверен, что Иркутская область согласится нас принять. По Тыве, например, такого решения еще нет. Для понимания: у наших соседей в Забайкалье тарифы выше. Мы можем с ними объединиться, чтобы у них тарифы снизились. Но у нас тариф вырастет. Вы готовы на это? Ответ понятен. Каждый субъект живет в своих условиях. И становиться в зависимость от решения соседнего субъекта и каждый год бояться (нас в принципе не примут, но если вдруг примут – только на год): дальше нас примут или не примут. Но мы уже откажемся от льготных тарифов, которые у нас есть. Я думаю, что рисковать повышением тарифов на 30% сразу, и не иметь гарантий, что мы сможем их потом снизить и зависеть от Иркутской области, мне кажется неправильно. Сейчас вся большая Россия поддерживает Бурятию и это более надежно и стабильно. Я не готов чтобы 2,5 млрд легли на плечи нашего бизнеса", - сказал Алексей Цыденов.







В Бурятии сразу начались разговоры о том, что мы не менее чем Тыва нуждаемся в таком объединении. Во-первых, низкий тариф в Иркутске стал возможен только благодаря «сливанию» Байкала, из-за чего регулярно страдает Бурятия. Во-вторых, несмотря на заверения правительственных чиновников, у нас все же высокие тарифы. В-третьих, республика поднимает эту тему уже как минимум два десятка лет.

Фото: pixabay.com

13 декабря во время прямого эфира главы Бурятии в социальных сетях ему был задан вопрос на тему тарифа на электроэнергию, а также объединения с Иркутской областью. По мнению Алексея Цыденова, у нас тарифы итак одни из самых низких по стране, а на Дальнем Востоке - самые низкие."К сожалению, бесплатным электричество не будет. Да, мы по тарифу выше, чем Иркутская область, но у нас тариф для населения низкий - мы девятые по стране. И в 76 субъектах страны население платит больше, чем жители Республики Бурятия. Причём в Чите еще социальная норма введена, то есть если выше социальной нормы потребляешь – существенный рост идет", - отметил глава Бурятии.Так, по энерготарифам для бизнеса Бурятия на пятнадцатом месте в стране. 70 субъектов Российской Федерации бизнес платит больше, чем в республике."Это потому что в 2017 году нас включили в особую ценовую зону. И вся большая Россия за Республику Бурятия доплачивает. И это у нас гарантированно, мы включены постановлением Правительства России. Сумма экономии, сумма сниженного тарифа, за которую вся большая страна доплачивает за республику - 2,5 млрд рублей в год", - сказал Цыденов.Он отметил, что если идти по пути объединения с Иркутском, то это решение принимается с согласия губернатора Иркутской области."И для того, чтобы на это идти, нам нужно сначала выйти из особой ценовой зоны. У нас разом минимум на 30% растут тарифы. То есть, если население платило 2,9 рублей, то сразу плюс рубль. У бизнеса еще больше. И после этого, когда мы выходим из особой ценовой зоны, потом идем на поклон к нашим уважаемым соседям. Нас, может быть, возьмут. Но этот уровень снижения нас приведет примерно к тому же, что мы имеем сейчас. Второе: я не уверен, что Иркутская область согласится нас принять. По Тыве, например, такого решения еще нет. Для понимания: у наших соседей в Забайкалье тарифы выше. Мы можем с ними объединиться, чтобы у них тарифы снизились. Но у нас тариф вырастет. Вы готовы на это? Ответ понятен. Каждый субъект живет в своих условиях. И становиться в зависимость от решения соседнего субъекта и каждый год бояться (нас в принципе не примут, но если вдруг примут – только на год): дальше нас примут или не примут. Но мы уже откажемся от льготных тарифов, которые у нас есть. Я думаю, что рисковать повышением тарифов на 30% сразу, и не иметь гарантий, что мы сможем их потом снизить и зависеть от Иркутской области, мне кажется неправильно. Сейчас вся большая Россия поддерживает Бурятию и это более надежно и стабильно. Я не готов чтобы 2,5 млрд легли на плечи нашего бизнеса", - сказал Алексей Цыденов. Напомним , страсти вокруг энергетического объединения регионов накаляются. Напомним, недавно стало известно, что правительство России дало согласие на установление в смежных регионах единых тарифов на электричество. В этот список попали Тыва и Иркутская область . При этом, после объединения в Тыве тариф упадет на 85%, а в Иркутске вырастет всего на 4%.В Бурятии сразу начались разговоры о том, что мы не менее чем Тыва нуждаемся в таком объединении. Во-первых, низкий тариф в Иркутске стал возможен только благодаря «сливанию» Байкала, из-за чего регулярно страдает Бурятия. Во-вторых, несмотря на заверения правительственных чиновников, у нас все же высокие тарифы. В-третьих, республика поднимает эту тему уже как минимум два десятка лет.Фото: pixabay.com