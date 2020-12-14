Глава Бурятии стал чаще упоминаться в соцсетях

В ноябре он поднялся с 48-го на 38-е место в этом рейтинге глав регионов



Глава Бурятии Алексей Цыденов занял 38-место по числу упоминаний в соцсетях за ноябрь, поднявшись в этом рейтинге руководителей регионов Центра политической конъюнктуры (ЦПК) на десять позиций. По числу позитивных упоминаний у него 42-е место (3,98%) и 46-е место (4,71%) по числу позитивных.



Вторая волна пандемии прошла мимо глав российских регионов, констатирует ЦПК. Незначительный рост их упоминаемости в социальных сетях в начале октября, сменился довольно резким снижением количества постов, в ноябре зафиксировано наименьшее количество упоминаний губернаторов с апреля 2020 года. Несмотря на снижение общего числа упоминаний и падение показателей большинства губернаторов, часть глав регионов отметились заметным ростом числа сообщений. Кроме того, по отдельным губернаторам изменилась тональность упоминаний. Соотношение позитивных и негативных комментариев в адрес глав регионов практически не изменилось. Позитивных упоминаний стало на 0,7% меньше (4,73%), а негативных на 0,2% больше (5,53%).



Упоминаемость глав регионов в социальных сетях по вопросам противодействия пандемии сохраняется на прежнем уровне, однако остальные аспекты их деятельности на фоне столь значимого информационного повода оказываются в тени, за счет чего и происходит падение показателей.



Сложная ситуация в регионах не привела к росту негатива, отмечает ЦПК. Рост числа заболевших в регионах и периодически возникающие в СМИ сообщения о высоких нагрузках на систему здравоохранения на данный момент не привели к резкому увеличению негатива в адрес региональных властей. А подготовка к новогодним праздникам может привести к дальнейшему снижению числа упоминаний. Декабрь традиционно считается менее активным в информационном плане месяце, граждане начинают готовиться к большим праздникам. Поэтому в случае отсутствия серьезных потрясений, показатели упоминаемости могут упасть еще сильнее.



Центр политической конъюнктуры основан в мае 1992 года в Москве. Первые проекты центра были связаны с изучением процесса становления российской многопартийности.



Фото: egov-buryatia.ru