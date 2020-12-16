В 113-м микрорайоне Улан-Удэ открылась «PRO100 библиотека»

Модельная библиотека появилась благодаря национальному проекту «Культура»



В Улан-Удэ открылась модельная библиотека нового формата в 113-м квартале. Благодаря национальному проекту «Культура» проект «Модельная библиотека нового формата «PRO100 библиотека» стал победителем конкурсного отбора среди регионов России, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Библиотека - филиал №12 Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ - получила из федерального бюджета 5 миллионов рублей для своего переформатирования. На эти средства были приобретены книги, мебель, произошло обновление дизайна и оснащение интерактивным оборудованием. В интерьере преобладают необычные дизайнерские элементы: «парящие стеллажи», «летящие светильники в виде раскрытых книг», декоративная светящаяся стена «город».



«Библиотека в 113 квартале приобрела новый современный облик. По национальному проекту «Культура» мы преобразили уже не первую библиотеку. Самый масштабный проект – это Национальная библиотека, где сейчас реализуется третий этап реконструкции. В 2021 году она будет полностью готова. Модельных библиотек в Бурятии уже открыто шесть – четыре в районах и две в городе. Это абсолютно новый формат, когда приходишь не просто получить книжку и выйти. Здесь можно отдохнуть всей семьей. Есть зона для детей, и для взрослых возможностей здесь больше: появилась компьютерная комната. И в целом здесь приятно находиться. Призываю всех приходить в модельную библиотеку, подчеркиваю – в модельную, объединяющую в себе множество креативных пространств», - отметил на церемонии открытия глава Бурятии Алексей Цыденов.



В библиотеке появился удобный многоместный читальный зал, детская игровая интерактивная комната, интернет-зона на девять мест, гардеробная комната. Также увеличена скорость интернет-соединения. Читатели смогут пользоваться общероссийскими библиотечными электронными ресурсами: Национальной электронной библиотекой и Национальной электронной детской библиотекой.



Модельная библиотека нового формата «PRO100 библиотека» является единственным культурным объектом в этом микрорайоне. На капитальный ремонт старого здания 1989 года постройки городская казна выделила 6,7 миллиона рублей. Здесь были демонтированы перегородки, установлена новая вентиляционная система, пандусы, отремонтирован фасад. Также обновлены система отопления, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, установлены рольставни.



«Можно привезти оборудование и не сделать капитальный ремонт, но тогда ты не получишь ту «конфетку», которую хочешь получить. Сам грант 5 миллионов и около 7 миллионов рублей, которые выделены администрацией города - для культуры это очень большие деньги. Поэтому мы очень рады, что нас поддержали», - отметила председатель Комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева.

По словам директора Централизованной библиотечной системы Раисы Цыбеновой, при разработке проекта библиотеки учитывалось мнение населения микрорайона. Его жители выразили желание организовывать мастер-классы, клубы по интересам, встречи с интересными людьми. Новый формат библиотеки нацелен на создание современного общественного пространства, объединяющего разные интересы и увлечения местного сообщества.



Фото: ulan-ude-info.ru



