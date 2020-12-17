Высокое содержание бензапирена фиксируется в Улан-Удэ

Его содержание в воздухе колеблется от 7,1 до 19,3 предельно допустимых концентраций



Бурятский гидрометцентр фиксирует высокое содержание бензапирена в атмосферном воздухе Улан-Удэ. В период с 1 по 10 декабря содержание бензапирена в районе проспекта 50-летия Октября (пост №1) составляет 7,1 ПДК в районе улицы Бабушкина, 16 (пост №2) 19,3 ПДК, сообщает Бурприроднадзор.



В таких случаях горожанам рекомендуется по возможности минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, а также исключить дополнительную физическую активность на улице, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.



Улан-Удэ входит в тройку городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха после Норильска и Астраханской области. В октябре этого года, еще до начала активного отопительного сезона, по данным Бурятского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Улан-Удэ зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензапирена в 5-8,7 раз. При этом основными загрязняющими веществами являются бензапирен, формальдегид и взвешенные частицы. Рост превышений ПДК прогнозировался с наступлением холодов, что и произошло.







Глава Бурятии Алексей Цыденов, проводя 13 декабря прямой эфир в соцсетях, перечислял другие пути решения проблемы, по которым идет работа: «С пеллетами встал вопрос по объему производства. С бездымным углем сейчас эксперимент проводится. Не совсем тему поддержали. Но в любом случае город его проводит. И мы его поддержим в этом плане – завезем этот бездымный уголь. Сейчас в нескольких домах он уже используется, посмотрим, как он себя покажет в течение сезона. По переводу на электричество тоже работаем. Совместно с «Бурятэнерго» определили районы, в которых можно сейчас уже переходить на электроэнергию, где позволяет мощность сетей и трансформаторных подстанций. Отрабатываем вопрос по тем теплоносителям, тем обогревателям, которые экономически доступны (стоимость самого обогревателя, расход и его КПД)»



Фото: pixabay.com. Бурятский гидрометцентр фиксирует высокое содержание бензапирена в атмосферном воздухе Улан-Удэ. В период с 1 по 10 декабря содержание бензапирена в районе проспекта 50-летия Октября (пост №1) составляет 7,1 ПДК в районе улицы Бабушкина, 16 (пост №2) 19,3 ПДК, сообщает Бурприроднадзор.В таких случаях горожанам рекомендуется по возможности минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, а также исключить дополнительную физическую активность на улице, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.Улан-Удэ входит в тройку городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха после Норильска и Астраханской области. В октябре этого года, еще до начала активного отопительного сезона, по данным Бурятского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Улан-Удэ зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензапирена в 5-8,7 раз. При этом основными загрязняющими веществами являются бензапирен, формальдегид и взвешенные частицы. Рост превышений ПДК прогнозировался с наступлением холодов, что и произошло. Как сообщал «Номер один» , 26 ноября депутаты Народного Хурала Бурятии на очередной сессии поддержали внесение изменений в республиканский закон «Об охране атмосферного воздуха». Согласно законопроекту, для юридических лиц и ИП будут введены ограничения на использование твердого вида топлива (каменный, бурый уголь, дрова) в автономных источниках отопления. Ограничения в период с 15 сентября по 15 мая коснутся не всех, а только тех, кто при наличии технологического присоединения к системе теплоснабжения продолжает отапливать свои объекты автономными источниками отопления. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Авторами инициативы выступили Министерство природных ресурсов Бурятии и администрация Улан-Удэ. Основная цель законопроекта – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и негативного воздействия на экосистему Байкальской природной территории.Глава Бурятии Алексей Цыденов, проводя 13 декабря прямой эфир в соцсетях, перечислял другие пути решения проблемы, по которым идет работа: «С пеллетами встал вопрос по объему производства. С бездымным углем сейчас эксперимент проводится. Не совсем тему поддержали. Но в любом случае город его проводит. И мы его поддержим в этом плане – завезем этот бездымный уголь. Сейчас в нескольких домах он уже используется, посмотрим, как он себя покажет в течение сезона. По переводу на электричество тоже работаем. Совместно с «Бурятэнерго» определили районы, в которых можно сейчас уже переходить на электроэнергию, где позволяет мощность сетей и трансформаторных подстанций. Отрабатываем вопрос по тем теплоносителям, тем обогревателям, которые экономически доступны (стоимость самого обогревателя, расход и его КПД)»Фото: pixabay.com.