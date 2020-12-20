Бурятию тянет «Магнитом»

Российский продуктовый ритейлер обрушит в регионе цены на еду



Жители Бурятии с энтузиазмом восприняли новость о предстоящем появлении в Улан-Удэ одной из крупнейших российских продуктовых сетей «Магнит». Измученные ростом цен люди надеются, что появление федеральной сети в республике усилит конкуренцию. Которая приведет к снижению торговых надбавок у местных сетей и увеличит доступность для людей продуктов питания в период экономического кризиса. Хотя бы на какое-то время.



Процесс пошел



Напомним, что информацию о планах сети зайти в республику озвучил на прошлой неделе гендиректор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг в ходе оглашения финалистов конкурса «Вкусы России». Он сообщил, что планирует прийти не только в Бурятию, но и в Иркутскую область. Напомним, что ПАО «Магнит» является одной из крупнейших российских торговых сетей, насчитывающей свыше 21 тыс. супермаркетов, магазинов и аптек в стране.



- Приход к нам федеральной сети, у которой стоимость продовольствия заметно ниже, чем у местных розничных сетей, ограничит рост цен, особенно в низкоценовом сегменте, - считает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Причем «Магнит», помимо более качественного выбора, еще и заметно снизит уровень торговых наценок у конкурентов. А по некоторым позициям стоимость продуктов даже снизится, что будет очень хорошо воспринято беднеющим населением республики.



Между тем сроки захода «Магнита» будут зависеть от многих факторов. Экономист Анатолий Думнов полагает, что у федерального ритейлера есть два основных пути, чтобы закрепиться на рынке.



Кого купят первым?



- Конечно, более правильным было бы строить сеть с нуля под стандарты «Магнита», однако в Улан-Удэ ощущается острая нехватка площадей в стратегически важных местах города, самые лакомые куски земли давно были освоены конкурентами. Да и стоимость строительства и подключения к сетям в последнее время значительно выросла, - считает экономист. - Кроме того, это и потеря времени. Поэтому проще всего купить местную розничную сеть, переделать ее и на этом плацдарме далее расширять свою компанию.



Однако проблема заключается в том, что «Магниту» требуется формат супермаркетов и гипермаркетов, а под эти стандарты в Бурятии попадает лишь «Абсолют» и в какой-то степени «Титан». Остальные сети, хотя и имеют большее число торговых точек, слишком тесны для «Магнита».



- Каких-либо непреодолимых препятствий к покупке любой из вышеназванных сетей я не вижу, есть главный вопрос - цена, если она удовлетворит продавца и «Магнит», то сделка реальна, - говорит депутат Народного Хурала Бурятии и в прошлом ритейлер Михаил Гергенов. - Думаю, что такие предложения наверняка были озвучены. Но по сложившейся среди бизнесменов традиции, подтверждения о переговорах вам никто не даст. А о продаже объявят лишь после того, как сменится владелец.



Опыт «Леруа Мерлен» учли



Добавим, что «Магнит» — это не просто федеральная сеть. Политику в ней формирует ключевой акционер - банк ВТБ, вернее, его глава Андрей Костин, весьма близкий к Кремлю человек. И когда речь идет об олигархах, то для них для достижения цели, например, не составит большого труда создать для любой местной сети проблемы. Например, инициировать налоговые и полицейские проверки по существующим схемам уплаты налогов. История российского бизнеса знает немало примеров, когда «на тропе войны» компания вначале сталкивалась с проверками, а затем ей «доначисляли» фантастические суммы НДС. А после этого следовало предложение, от которого трудно было отказаться. И, как уверяет информированный источник «Номер один», недавнее публичное заявление о заходе сети в Бурятию было сделано отнюдь не случайно.



- Об этом и шли переговоры с руководством региона и федералами, чтобы все поняли, что это серьезно и никто и не думал бодаться с «Магнитом», - говорит источник. - Ведь у всех на слуху неудачная попытка французской сети «Леруа Мерлен» зайти в Бурятию, за которой стояли влиятельные люди из правительства РФ, однако из-за саботажа улан-удэнских чиновников и конкурентов-бизнесменов строительство сети заморозили.



Будем надеяться, что процесс захода в республику конкурирующей продуктовой сети, чего так ждут жители Бурятии, судя по откликам в социальных сетях, пойдет более динамично, чем у французов.



Дмитрий Родионов, «Номер один».