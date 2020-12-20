В Улан-Удэ депутаты разобрались в причинах срыва сроков строительства ФОКов

В 2020 году в городе было запланировано строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов



Год подходит к концу, а некоторые объекты всё ещё не сданы. Рабочая группа депутатов горсовета выехала с проверкой, чтобы разобраться, в чём причины задержек.



– В рамках депутатского контроля за исполнением федеральной программы «Спорт – норма жизни», горсовет проверяет, как идёт строительство объектов. Из 5 ФОКов ещё 4 не сданы в эксплуатацию, - пояснил председатель комитета Валерий Шагжитаров.



Так, депутаты проверили ФОК в школе № 57. Строительство объекта началось в начале мая 2020 года, все работы должны были закончиться 1 ноября. Но на календаре 18 декабря, а строительство не завершено. Депутаты поинтересовались, в чём причина срыва сроков? Как выяснилось, основные работы уже завершены, и дело осталось за вывозом техники и уборкой строительного мусора. Подрядчик обязался сдать объект до 21 декабря.



– Это неправильно, когда депутаты делают замечания по работе и дают рекомендации, а заказчик не контролирует, чтобы подрядчики это соблюдали. Давайте приучаться к порядку! – рекомендовал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



Часть работы придётся перенести на 2021 год, так как в морозы покрасить столбы не удастся. Депутаты обязал подрядчиков вывезти технику и мусор с территории ФОКа до 21 декабря, в противном случае, к организации применят штрафные санкции. Депутаты договорились, что ещё раз проверят объект после завершения строительных работ, чтобы вынести окончательное решение по его приёмке.



Далее рабочая группа осмотрела ФОК в школе № 18. По словам подрядчика, на сегодняшний день, объект готов на 97 %: осталось покрыть площадку песком и гранулятом. Задержка произошла, потому что подрядчику пришёл сырой песок, который нельзя использовать в покрытии. Пришлось ждать следующей поставки. Рабочая группа депутатов нашла ряд недочётов в строительстве объекта: покрытие уложено плохо, мячеуловители установлены низко, что будет на стадионе, когда придёт весна – неясно.



– ФОК расположен на моём округе, и мы его курировали на протяжении всей стройки. Каждый элемент строительства тщательно осматривали и принимали. На сегодняшний день, стадион практически закончен, но не хватает финального штриха – засыпки кварцевым песком. Именно такой песок может использоваться для футбольных полей. Мы видим, что общее строительство готово, но ещё не сдано. Сейчас сдаётся последний этап. У подрядчика есть гарантийные обязательства на пять лет, так что мы будем контролировать все ФОКи. Цель – добиться того, чтобы дорогостоящее поле отвечало всем требованиям. Время покажет, - подытожил депутат округа № 25 Денис Гармаев.



Председатель профильного комитета Валерий Шагжитаров предложил провести заседание с подрядчиками, чтобы узнать, почему они регулярно срывают сроки строительства ФОКов. Депутаты согласились, что разговор необходим, так как в 2021 году работы станут ещё масштабнее – уже запланировано строительство семи ФОКов в Улан-Удэ. Об этом сообщили в городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

