Руководство ТГК-14 назвало провокацией информацию о голодовке на предприятии

В «диверсии» обвинили «некоторых членов профсоюзов» и представителей КПРФ
Пресс-служба ТГК-14 официально прокомментировала появившуюся сегодня в соцсетях информацию о том, что работники ТЭЦ-1 в Улан-Удэ начали голодовку.
«Сегодня, накануне профессионального праздника – День энергетика, а также в пик морозов и в разгар пандемии некоторые члены профсоюзов совместно с представителями регионального отделения КПРФ призывают энергетиков не заниматься обеспечением жилых домов и предприятий электрической и тепловой энергией, а устроить голодовку на рабочем месте. Такие провокации направлены не на системное решение вопросов оплаты труда в условиях государственного регулирования тарифов, а на обострение ситуации», - заявили в компании.
В ТГК-14 также сообщили, что «в связи с несогласием с политикой действующего председателя первичной профсоюзной организации «Генерация Бурятии» работники филиала сообщили о создании нового альтернативного профсоюза, который бы действительно, а не ради интересов отдельных участников отстаивал права работников, проводил повседневную работу, активно помогал сотрудникам».
«Другие первичные профсоюзные организации в филиалах ПАО «ТГК-14» также рассматривают вариант выхода из отраслевой профсоюзной организации для возможности направления членских взносов на социальную поддержку работников, а не на содержание аппаратов управления регионального и московского электропрофсоюза» - сообщили в пресс-службе ТГК-14.
В энергокомпании также заверили, что все энергетические объекты - ТЭЦ, котельные и тепловые сети работают в штатном режиме.
Напомним, сегодня утром открывшейся сессии Хурала депутат Баир Цыренов сообщил коллегам, что протесты работников ТГК-14 идут уже больше месяца. Он обратил внимание на то, что в Забайкальском крае зарплата сотрудников ТГК-14 выше, чем в Бурятии при том, что бурятская часть компании зарабатывает больше.
Фото: ТГК-14
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?