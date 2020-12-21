Руководство ТГК-14 назвало провокацией информацию о голодовке на предприятии

В «диверсии» обвинили «некоторых членов профсоюзов» и представителей КПРФ





Пресс-служба ТГК-14 официально прокомментировала появившуюся сегодня в соцсетях информацию о том, что работники ТЭЦ-1 в Улан-Удэ начали голодовку.