Алексей Цыденов вошел в состав президиума Госсовета России

Он сохранил за собой позицию председателя комиссии Госсовета по направлению «Транспорт»



Глава Бурятии Алексей Цыденов вошел в состав президиума Госсовета РФ, сохранив за собой позицию председателя комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Восемнадцать губернаторов также возглавляют отраслевые комиссии Госсовета. Секретарь Госсовета РФ - помощник президента РФ Игорь Левитин. Президент России Владимир Путин является председателем Государственного совета. В состав Госсовета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также часть администрации президента, главы парламентских фракций Госдумы и губернаторы.



Соответствующие указы подписал в понедельник президент России Владимир Путин.



Фото: egov-buryatia.ru

