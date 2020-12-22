Алексей Цыденов вошел в состав президиума Госсовета России

Он сохранил за собой позицию председателя комиссии Госсовета по направлению «Транспорт»
Глава Бурятии Алексей Цыденов вошел в состав президиума Госсовета РФ, сохранив за собой позицию председателя комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Восемнадцать губернаторов также возглавляют отраслевые комиссии Госсовета. Секретарь Госсовета РФ - помощник президента РФ Игорь Левитин. Президент России Владимир Путин является председателем Государственного совета. В состав Госсовета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также часть администрации президента, главы парламентских фракций Госдумы и губернаторы.
Соответствующие указы подписал в понедельник президент России Владимир Путин.
Фото: egov-buryatia.ru
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