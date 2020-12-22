В Улан-Удэ сотрудники полиции пресекли продажу омуля в магазине

В Бурятии за время проведения второго этапа операции «Путина-2020» из незаконного оборота изъято более 5,6 тонны нерестовой рыбы



В Улан-Удэ после поступления оперативной информации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочной закупки зафиксировали факт продажи байкальского омуля в магазине в Железнодорожном районе города, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Во время обследования помещения магазина полицейские обнаружили и изъяли из реализации 19 штук байкальского омуля. Установлено, что омуль в продуктовом магазине продавал лично его директор и другие продавцы.



Исследование изъятой рыбы специалистами показало, что изъятая рыба является нерестовым байкальским омулем, добытым сетями, предположительно, в акватории Байкала, прилегающей к территории Посольского сора, в период с августа по октябрь 2020 года.



В отношении директора магазина возбуждено уголовное дело, ведется дознание.



В рамках проведения второго этапа операции «Путина - 2020» сотрудниками полиции выявлено 138 фактов нарушений, связанных с незаконной добычей и перевозкой нерестовой рыбы. Возбуждено 31 уголовное дело по статье УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» и 102 уголовных дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». За время проведения операции из незаконного оборота изъято более 5,6 тонны нерестовой рыбы, 81 сеть, 33 лодки, 7 лодочных моторов, 15 автомашин, 11 единиц технических средств.



В ходе рейдовых мероприятий по пресечению фактов незаконной реализации рыбы и рыбной продукции к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации привлечено 27 лиц.



Фото: МВД по Бурятии

