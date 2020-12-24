В Улан-Удэ в коррупции обвиняется онколог

Заведующий одним из отделений онкологического диспансера подозревается в вымогании взятки



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего заведующего одним из отделений Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Он обвиняется в «получении взятки в значительном размере, совершенное с ее вымогательством», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в сентябре 2019 года к обвиняемому обратился знакомый местный житель, который попросил организовать для его отца внеплановую госпитализацию в онокодиспансер, с проведением внеочередного лечения и операции. Используя свое положение, заведующий отделением в нарушение порядка оказания медицинской помощи и порядка госпитализации пациентов в лечебное учреждение упросил врача поликлиники диспансера провести прием без записи и выдать отцу знакомого направление на госпитализацию в отсутствие протокола решения врачебной комиссии. После этого была проведена внеплановая госпитализация и внеочередная операция пациента.



После этого обвиняемый потребовал у сына прооперированного мужчины взятку в 30 тысяч рублей. При этом заведующий высказал угрозу, что может создать препятствия для дальнейшего лечения его отца в диспансере.



Поэтому 29 октября 2019 года молодой человек, опасаясь угрозы и наступления неблагоприятных последствий для здоровья своего отца, перевел со своего банковского счета на счет обвиняемого 12 тысяч рублей, а также отказался от требований уплаты долга в размере 8 тысяч рублей за ранее оказанные им врачу услуги.



Таким образом, заведующий отделением получил незаконное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В последующем потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взятки и представил документы о совершенном переводе.



В ходе обыска в кабинете у обвиняемого обнаружено множество пустых подарочных конвертов для денег. Сведения о возможном получении врачом взяток от других граждан подвергнуты проверке. Для обеспечения возможного решения суда о конфискации имущества в рамках уголовного дела наложен арест на автомобиль обвиняемого марки «Мазда CX-5».



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

