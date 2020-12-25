Глава Бурятии: В приоритете безопасность людей, а не гуманность к животным

Режим повышенной готовности введут в республике из-за вспышки бешенства и агрессивности бродячих собак



В Бурятии введут режим повышенной готовности из-за вспышки бешенства диких животных в Улан-Удэ, а также в пригородном с ним районах - Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Как заявил накануне в ходе заседания противоэпизоотической комиссии под председательством главы Бурятии начальник республиканского управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев, вдоль автотрассы Улан-Удэ-Хоринск, в районе микрорайона Восточный, обнаружен труп лисы. «Пришел положительный результат на бешенство. Необходимо срочно вводить режим повышенной готовности», - сказал Эрдэм Сангадиев.



Специалисты профильных министерств и ведомств проверят животных, содержащихся в частных подворьях. Также в Улан-Удэ на вирус бешенства будут проверены собаки, обитающие за пределами частных территорий.



По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ситуация по заражению бешенством не только диких, но и домашних животных, в республике остается сложной второй год подряд. «Ситуация с бешенством у нас объективно непростая. И это подтверждается уже даже не десятками, а сотнями случаев заражения бешенством. Ситуацию необходимо брать в свои руки, в том числе в Улан-Удэ. В городе, конечно, не так много коров, но есть собаки, которые также подвержены этому заболеванию», - подчеркнул глава Бурятии.



Также в ходе заседания комиссии принято решение взять под контроль три приюта для бродячих собак, находящихся в Улан-Удэ. «Возле всех трех приютов будут выставлены посты охраны, которые будут следить, чтобы из приюта не выпускали стерилизованных и чипированных собак в естественную среду обитания, как это предписано законом. Нужно их придержать, чтобы проверить на бешенство тех особей, которые сейчас на воле», - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Министерству внутренних дел Бурятии поручено организовать разъяснительную беседу с владельцами собак по правилам содержания и выгула домашних собак. Кроме этого, минсельхозпроду республики поручено в ближайшее время подготовить и внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий ужесточение административной ответственности для владельцев собак, отпускающих своих домашних питомцев на самовыгул.



Глава Бурятии также заявил, что республика намерена в ближайшее время выйти с инициативой на федеральный уровень о пересмотре законодательства в связи с особенностями региона.



«Можно говорить про ответственность или безответственность владельцев. Это тоже, безусловно, фактор, но это то, с чем мы живем, и собак будет много. Строить пансионаты для пожизненного содержания собак, когда у нас стоят вопросы поддержки детей-сирот, многодетных семей - это уже другие приоритеты. Поэтому мы выйдем с законодательной инициативой. Это работа на перспективу. А то, что здесь и сейчас, - это регулирование численности в рамках мероприятий борьбы с бешенством. Мы понимаем, что к животным нужно гуманно относиться. Но когда выбор стоит между гуманным обращением с животными и безопасностью людей, всё-таки, в приоритете – безопасность людей», - отметил Алексей Цыденов.



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