Стоимость обновления бурятского павильона во Владивостоке повергла депутатов в шок

На новую оснастку и ремонт помещения требуется свыше 24,5 млн рублей



Депутаты Народного Хурала Бурятии предложили правительству РБ не утверждать расходы на новую оснастку и ремонт бурятского выставочного павильона во Владивостоке в размере свыше 24,5 млн рублей. Народные избранники посчитали эти траты завышенными и требующими дополнительной проверки.



Буззы с морсом



Напомним, что павильон, представляющий достижения региона в культуре и экономике, построен в 2019 году - к открытию культурной программы Восточного экономического форума. В ходе форума представители творческих коллективов пели и плясали, повара угощали посетителей выставки буззами и облепиховым морсом. А сам бурятский павильон признан лучшим на прошедшем мероприятии.



Однако цена радости оказалась избыточно накладной для республиканского бюджета. Как выяснилось, строительство павильона площадью 150 квадратных метров составило около 18 млн рублей. Из них непосредственно постройка одного квадратного метра строения обошлась в 105 тыс. рублей плюс проектно-сметная документация и материалы.



Причем в прошлом году, когда депутаты регионального парламента утверждали изменения в расходной части бюджета на 2019 года, сумму утвердили без особых претензий. Однако когда на павильон потребовались новые ассигнования, депутаты выступили против.



Ремонт дороже стройки



Это случилось на заседании рабочей группы Хурала по формированию бюджета на 2021 год, где министр экономики республики Екатерина Кочетова озвучила сумму в 24,5 млн рублей на ремонт и обновление павильона. Депутаты возмутились.



- Вы нас за дураков не держите, его же в прошлом году только построили, как теперь обновление может стоить дороже строительства? - заявил депутат Игорь Бобков. – Может, его нет уже там, а павильон превратился в мавзолей?



Депутаты заволновались: бурятский павильон находится за тридевять земель, может, его уже разобрали? Однако докладчик заверила: павильон существует, просто необходимо кардинально обновить помещение в будущем году для новых выставок.



Депутат Сергей Дорош спросил министра, а нельзя ли отремонтировать подешевле, допустим, миллионов за пять? Министр ответила, что сумма обозначена в проекте и большего от себя она добавить не может.



При этом отмечено, что утвержденного проекта «реновации» пока нет, а есть лишь некий рисунок, где обозначаются планируемые преобразования в павильоне, в том числе закупка интерактивных устройств.



Часть депутатов в ответ предложили вообще отказаться от новых затрат, так как неясна их эффективность. Другие внесли предложение урезать стоимость обновления павильона, развернув дискуссию, смысл которой заключался в том, что необходимо соизмерять траты с дефицитом бюджета региона.



Можно согласиться с тем, что в 2019 году, еще до пандемии, покупка павильона во Владивостоке более-менее была оправданна. Поскольку имелись призрачные надежды на те же иностранные инвестиции в республику. Но сегодня, когда неясны перспективы развития мировой экономики, идея потратить куда большую сумму на внутреннюю отделку бурятского выставочного павильона показалась парламентариям избыточной.



Фанерный вариант



При этом депутаты привели рачительный пример властей Еврейской автономной области. Которая на том же Восточном экономическом форуме выступала в павильоне, сделанном из фанеры. Однако выступили, по словам депутатов, коллеги успешно, сэкономив массу денег. В конце концов, какая разница, где угощать народными блюдами зевак? Бесплатно скушают в любом помещении. Позже депутаты на протяжении нескольких рабочих групп неоднократно возвращались к теме павильона и даже поручили Счетной палате Бурятии дать им соответствующее заключение по объекту.



Однако аудиторы ввиду того, что пока неясно, что исследовать (не рисунок же разглядывать со всех сторон), ограничились тем, что нарушений вроде бы они не усмотрели, но и одобрения на новые траты на павильон со стороны не прозвучало.



В итоге после предложения депутата Баира Цыренова данные расходы было рекомендовано исключить из расходной части бюджета-2021 как несвоевременные. Общественники Бурятии согласны с подобной постановкой вопроса: та же культурная программа и поиск инвесторов важны, но нельзя забывать об экономии бюджета.



По словам члена Общественной палаты РБ, экс-министра экономики РБ Татьяны Думновой, трудно назвать рачительным подход, когда вначале выставочный комплекс строится, а затем через год он очень дорого и максимально обновляется.



- Мы неоднократно участвовали и организовывали выставки республики, и давно замечено, что в выставочных комплексах важен принцип взаимозаменяемости стендов на экспозициях, - считает эксперт. - Поэтому наиболее экономичный для бюджета вариант это недорогие модульные системы, сборно-разборные стенды, которые можно использовать многократно на разных площадках, лишь дополняя некоторыми элементами.



Вопрос новых расходов на бурятский павильон во Владивостоке перенесен на ближайшую сессию Народного Хурала. Будет интересно, какой принцип возобладает - снова поразить буззами и вертолетами иностранных инвесторов или сделать все максимально бюджетно и эффективно?



Дмитрий Родионов, «Номер один».