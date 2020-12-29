Легендарная «Нива» возвращается как LADA Travel

Как и прежде, продаваться она будет параллельно с классической LADA 4х4



АВТОВАЗ провел серьезный рестайлинг внедорожника LADA Niva. Автомобиль получил новое имя – с приставкой Travel – и полностью новый экстерьер. Машина стала выглядеть современнее и эффектнее. Здесь и прищуренные фары, и светодиодная лента фонарей. Защитный обвес кузова теперь стал достаточно брутальным. Напоминающий: перед нами настоящий внедорожник с постоянным полным приводом.



«Нива» номер один



История разработки началась в 1970 году, когда ведущим конструкторским бюро автопрома СССР была поставлена задача придумать автомобиль для жителей сельской местности, который объединил бы в себе повышенную проходимость с комфортом «легковушек». Первый полноприводный ВАЗ-2121 «Нива» сошел с конвейера Волжского автозавода более 43 лет назад. Довольно быстро новая машина набрала популярность, причем не только на родине, но и за рубежом. За свою историю «Нива» прошла несколько циклов модернизации, а в 2005 году сменила название на LADA 4х4.



С 1977 года выпущено более 2 млн внедорожников LADA 4х4. Сегодня LADA 4х4 производится в Тольятти и Казахстане, а раньше ее сборка была организована в Греции, Эквадоре, Украине, Египте.

За свою карьеру LADA 4х4 покорила все шесть континентов, включая Антарктиду, единственной среди автомобилей АВТОВАЗа официально поставлялась в Японию, побывала на Северном полюсе и стала звездой мирового кино. Автомобиль три раза триумфально приходил на финиш ралли «Париж − Дакар», получив две серебряных и одну бронзовую награды.



LADA 4х4 входит в число самых продаваемых в России автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников и является одним из самых массовых и ликвидных на вторичном рынке, что говорит о настоящей народной любви к автомобилю, которому до сих пор нет альтернативы. Ведь это самый доступный внедорожник, который уже много лет выручает нас, помогает проехать там, где даже пешком не пройдешь, позволяет открыть для себя природу и новые виды активного отдыха.



«Нива» номер два



Автомобиль, о котором идет речь, уникален. По сути, это второе поколение всемирно известной «Нивы». Российская разработка, которую транснациональный концерн «Дженерал Моторс» приобрел и продавал под своим международным брендом.



Однако начиналось производство под логотипом LADA. Тогда, в 2000-2002 годах, было выпущено около тысячи этих внедорожников с ладьей на решетке радиатора. А с сентября 2002-го заработало совместное предприятие «Джи Эм-АВТОВАЗ» и 18 лет автомобиль был известен российскому покупателю как «Шевроле Нива». С конвейера сошло более 700 тыс. этих внедорожников. При этом современная машина отличается от первых образцов довольно существенно: за прошедшее время «Нива» получила около 2 тыс. конструктивных изменений.



Обязанности совместного предприятия делились так: АВТОВАЗ выпускает кузов, мотор и шасси, а партнеры занимаются окраской и финальной сборкой. Сейчас, после того как АВТОВАЗ выкупил долю «Джи Эм», это производство – стопроцентное подразделение российского автозавода и называется оно «ЛАДА ЗАПАД Тольятти». Можно сказать, тогда совместное предприятие было началом интеграции АВТОВАЗа в мировой автопром. Сегодня, вместе с Renault, эта интеграция состоялась в полной мере.



С июля 2020 года внедорожник Niva снова производится под маркой LADA: волжская ладья расположена на решетке радиатора и ступице руля. Маленькое конструктивное изменение, но важное событие в истории бренда LADA и этой конкретно модели.



Но еще за несколько месяцев до этого «Нива» переехала в автосалоны LADA. Поскольку это автомобиль универсальный, предлагаются как городские опции, вроде кондиционера, обогрева лобового стекла и мультимедиа, так и внедорожные – шноркель, защита трансмиссии. При этом «Нива» была и остается настоящим честным внедорожником, у нее постоянный полный привод, предусмотрена понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Для окраски кузова используется десять цветов, включая камуфляж под названием «Рыбак» − даже в этом названии есть отсылка к целевой аудитории. Кстати, по статистике, половина владельцев «Нивы» при смене автомобиля снова покупают ее. И теперь они смогут приобрести любимый внедорожник уже под российским брендом.



История продолжается



А 21 декабря 2020 года на тольяттинском заводе началось серийное производство новой «Нивы» – LADA Niva Travel. Основные отличия от предыдущих моделей – во внешности. Дизайн автомобиля стал более выразительным и современным. Первой машиной новой линейки стала версия Off-road, оснащенная штатным шноркелем для преодоления бродов, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика.

Со временем LADA Niva Travel полностью заменит собой предыдущую версию автомобиля. Но, как и прежде, продаваться она будет параллельно с классической LADA 4х4.



Продажи новой модели АВТОВАЗа должны стартовать в ближайшее время. «С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей», − заявил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.



Фото: rostec.ru АВТОВАЗ провел серьезный рестайлинг внедорожника LADA Niva. Автомобиль получил новое имя – с приставкой Travel – и полностью новый экстерьер. Машина стала выглядеть современнее и эффектнее. Здесь и прищуренные фары, и светодиодная лента фонарей. Защитный обвес кузова теперь стал достаточно брутальным. Напоминающий: перед нами настоящий внедорожник с постоянным полным приводом. Сайт корпорации Ростех напомнил об истории автомобиля.История разработки началась в 1970 году, когда ведущим конструкторским бюро автопрома СССР была поставлена задача придумать автомобиль для жителей сельской местности, который объединил бы в себе повышенную проходимость с комфортом «легковушек». Первый полноприводный ВАЗ-2121 «Нива» сошел с конвейера Волжского автозавода более 43 лет назад. Довольно быстро новая машина набрала популярность, причем не только на родине, но и за рубежом. За свою историю «Нива» прошла несколько циклов модернизации, а в 2005 году сменила название на LADA 4х4.С 1977 года выпущено более 2 млн внедорожников LADA 4х4. Сегодня LADA 4х4 производится в Тольятти и Казахстане, а раньше ее сборка была организована в Греции, Эквадоре, Украине, Египте.За свою карьеру LADA 4х4 покорила все шесть континентов, включая Антарктиду, единственной среди автомобилей АВТОВАЗа официально поставлялась в Японию, побывала на Северном полюсе и стала звездой мирового кино. Автомобиль три раза триумфально приходил на финиш ралли «Париж − Дакар», получив две серебряных и одну бронзовую награды.LADA 4х4 входит в число самых продаваемых в России автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников и является одним из самых массовых и ликвидных на вторичном рынке, что говорит о настоящей народной любви к автомобилю, которому до сих пор нет альтернативы. Ведь это самый доступный внедорожник, который уже много лет выручает нас, помогает проехать там, где даже пешком не пройдешь, позволяет открыть для себя природу и новые виды активного отдыха.Автомобиль, о котором идет речь, уникален. По сути, это второе поколение всемирно известной «Нивы». Российская разработка, которую транснациональный концерн «Дженерал Моторс» приобрел и продавал под своим международным брендом.Однако начиналось производство под логотипом LADA. Тогда, в 2000-2002 годах, было выпущено около тысячи этих внедорожников с ладьей на решетке радиатора. А с сентября 2002-го заработало совместное предприятие «Джи Эм-АВТОВАЗ» и 18 лет автомобиль был известен российскому покупателю как «Шевроле Нива». С конвейера сошло более 700 тыс. этих внедорожников. При этом современная машина отличается от первых образцов довольно существенно: за прошедшее время «Нива» получила около 2 тыс. конструктивных изменений.Обязанности совместного предприятия делились так: АВТОВАЗ выпускает кузов, мотор и шасси, а партнеры занимаются окраской и финальной сборкой. Сейчас, после того как АВТОВАЗ выкупил долю «Джи Эм», это производство – стопроцентное подразделение российского автозавода и называется оно «ЛАДА ЗАПАД Тольятти». Можно сказать, тогда совместное предприятие было началом интеграции АВТОВАЗа в мировой автопром. Сегодня, вместе с Renault, эта интеграция состоялась в полной мере.С июля 2020 года внедорожник Niva снова производится под маркой LADA: волжская ладья расположена на решетке радиатора и ступице руля. Маленькое конструктивное изменение, но важное событие в истории бренда LADA и этой конкретно модели.Но еще за несколько месяцев до этого «Нива» переехала в автосалоны LADA. Поскольку это автомобиль универсальный, предлагаются как городские опции, вроде кондиционера, обогрева лобового стекла и мультимедиа, так и внедорожные – шноркель, защита трансмиссии. При этом «Нива» была и остается настоящим честным внедорожником, у нее постоянный полный привод, предусмотрена понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Для окраски кузова используется десять цветов, включая камуфляж под названием «Рыбак» − даже в этом названии есть отсылка к целевой аудитории. Кстати, по статистике, половина владельцев «Нивы» при смене автомобиля снова покупают ее. И теперь они смогут приобрести любимый внедорожник уже под российским брендом.А 21 декабря 2020 года на тольяттинском заводе началось серийное производство новой «Нивы» – LADA Niva Travel. Основные отличия от предыдущих моделей – во внешности. Дизайн автомобиля стал более выразительным и современным. Первой машиной новой линейки стала версия Off-road, оснащенная штатным шноркелем для преодоления бродов, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика.Со временем LADA Niva Travel полностью заменит собой предыдущую версию автомобиля. Но, как и прежде, продаваться она будет параллельно с классической LADA 4х4.Продажи новой модели АВТОВАЗа должны стартовать в ближайшее время. «С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей», − заявил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.Фото: rostec.ru