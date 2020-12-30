Глава Бурятии исполнил желания детей

Участникам акций «Елка добра» и «Елка желаний» подарили подарки





Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил с наступающим Новым годом детей, принявших участие во всероссийской акции «Елка желаний» и региональном проекте «Ёлка добра». Участникам акции «Елка желаний» 9-летней Туе Сымбеловой из Тункинского района глава республики передал гитару с чехлом, ее брату и сестре телефон и планшет, школьнику из Муйского района Николаю Тарханову телескоп, Веронике Надымовой из Курумканского района телефон и наушники. Участнице акции «Ёлка добра» Юлии Бадмаевой Алексей Цыденов подарил планшет.

Глава республики поговорил с участниками акций и их семьями в формате видеоконференцсвязи.- Поздравляю всех с наступающим Новым годом, хочу в новом году пожелать всего самого хорошего, чтобы у вас все получалось, чтобы с учебой у вас было все хорошо, чтобы друзья у вас были верные и надежные, чтобы никакие болезни нам не мешали с ними общаться. А уходящий год пусть вам запомнится только хорошими моментами и эти подарки тоже пусть станут добрыми воспоминаниями, - обратился к семьям Алексей Цыденов.Глава Бурятии отметил, что Туя Сымбелова, которая отправила в этом году свое письмо на «Елку желаний», в данный момент проходит лечение в онкологическом отделении, но все равно вышла на связь.- Туя, твоя гитара ждет тебя дома, поправляйся. Хочу поздравить большую дружную семью Туи Сымбеловой. Желаю, чтобы у вас в новом году было все хорошо, здоровье у ваших детей только крепло. Туя оставила пожелание о новой гитаре с чехлом, подарок мы передали, также передали подарки брату и сестре Туи, надеюсь, что все понравилось, - добавил Алексей Цыденов.Еще один участник всероссийской акции «Елка желаний», пожелание которого глава Бурятии вытянул в ходе Совета округа ДФО во Владивостоке, школьник из Муйского района Николай Тарханов поблагодарил Алексея Цыденова за подарок. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья хотел на Новый год телескоп.- Телескоп уже доставили к нам домой. Не думали, что получим такой долгожданный и ценный подарок для нашего сына. Из-за ограниченных финансовых возможностей мы бы не смогли приобрести такое дорогостоящее оборудование, спасибо большое, что такие акции существуют, дают возможность осуществить детские мечты, - обратились родители Николая Тарханова.Третья участница всероссийской акции «Елка желаний» Вероника Надымова также проживает в Бурятии. Она написала в письме, что хотела себе новый телефон и наушники, но купить девочке такой подарок никто не может, она сирота.- Вероника, знаю, что твой подарок тебе уже передали, пусть новый телефон с наушниками помогает тебе не только музыку слушать, но и учиться, - сказал Алексей Цыденов.Кроме этого, глава региона пообщался с участницей регионального проекта «Ёлка добра». Напомним, 24 декабря, в театре оперы и балета Алексей Цыденов запустил акцию, выбрав на ёлке открытку с именем и контактными данными ребенка. Подарок – планшет от главы Бурятии получила призер межрегиональной математической олимпиады «Сомат» Юлия Бадмаева из Улан-Удэ.Фото: пресс-служба главы Бурятии