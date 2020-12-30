В Улан-Удэ перераспределяют «путинские» автобусы

В столице Бурятии в ноябре-декабре этого года был проведен анализ пассажиропотока на автобусах МУП «Городские маршруты». В результате в работу новых и действующих маршрутов вносятся изменения.

- Меняется схема маршрута № 10 «Аэропорт – Железнодорожный вокзал» в центральной части города. Теперь четыре автобуса ПАЗ будут проходить через остановки гостиница «Баргузин», рынок «Народный»», «Баня N1», «БГУ». Тем самым одним маршрутом будут связаны аэропорт, автовокзал и железнодорожный вокзал. Также пассажирам обеспечивается доступность поликлиники № 1, офисных, торговых объектов в районе Арбата, - сообщают в администрации города

Увеличивается выпуск автобусов:

- по маршруту № 17 «3-й участок ст. Дивизионная - мкр. Новая Комушка» с четырех до шести единиц;

- по маршруту № 21А «мкр. Восточный – Поликлиника № 3» с одной до трех единиц;

- по маршруту № 4А «Поселье - пл. Советов» с двух до трех единиц.

Кроме этого, увеличивается с 8 до 12 количество рейсов по новому маршруту № 24 «Птицефабрика - Мелькомбинат - мкр. Забайкальский».

В то же время в связи с низкими показателями пассажиропотока сокращается выпуск автобусов на маршрут № 1 «115 квартал - Железнодорожный вокзал» с четырех до двух единиц; по маршрутам № 70А, 71А «115 квартал - Богатырский мост - 115 квартал» с двух до одной единиц по каждому.

В ходе работы новых автобусов в ноябре-декабре уже принимались оперативные решения по выпуску автобусов, изменению схем маршрутов. В частности, маршрут № 27 был продлен до Первого поля мкр. Забайкальский, количество автобусов было увеличено с двух до четырех единиц. По итогам обсуждения с жителями Первого поля, мкр. Светлый, Комушка, Радужный движение двух автобусов из четырех с 25 ноября организовано по укороченной схеме. С 14 декабря маршрут № 21А продлен до поликлиники № 3 Октябрьском районе.

Также в связи с низкими показателями пассажиропотока рассматривался вопрос отмены нового внутрилевобережного маршрута № 9 «мкр. Сокол - мкр. Заречный», по которому в будни осуществляет движение один автобус. Однако, учитывая пожелания жителей и предложения администрации Советского района, решено продолжить мониторинг работы маршрута и вернуться к вопросу о его дальнейшем функционировании в I полугодии 2021 года.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания населения рекомендуется обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздничные дни.

Кроме этого, время движения общественного транспорта можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала bus03.ru. По работе автобусов ПАЗ можно обращаться в диспетчерскую МУП «Городские маршруты» по тел. 44-72-10.





Фото: администрация Улан-Удэ