Молебное пение на начало нового года прошло в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ

Каждый из прихожан получил благословение своего архипастыря на наступающий новый год



Молебное пение на начало нового года совершено сегодня по окончании вечернего богослужения в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. На средине соборного храма был установлен чтимый образ Пресвятой Богородицы именуемый Одигитрия Югская, сообщает «Православная Бурятия».



Соборным клиром во главе с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом было совершено молебное пение на начало нового 2021 года по гражданскому календарю. В завершение богослужения были возглашены уставные многолетия.



Затем владыка поздравил прихожан с наступающим новым летом благости Божией и призвал на всех Божие благословение. Все молящиеся приложились к чтимому образу и подошли ко кресту. Каждый из прихожан получил благословение своего архипастыря на наступающий новый год.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

