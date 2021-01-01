Бывший мэр Улан-Удэ напомнил о себе

Александр Голков поздравил пользователей соцсети с Новым годом





Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков накануне напомнил о себе. После более чем полутора лет небытия экс-градоначальник проявил активность на своей странице в фейсбуке.

Александр Голков обновил фотографию своего профиля и поздравил пользователей соцсети с Новым годом. Правда, не своими словами, а открыткой. Это, пусть и небольшое движение не осталось незамеченным. В ответ бывший мэр получил сотню лайков и десятки поздравлений. Так, с Новым годом его поздравили депутаты Хурала Найдан Чимбеев и Батор Цыбиков, а также бывший депутат горсовета Александр Калашников. Последний, кстати, был единственным из числа депутатов горсовета, кто в 2019 году воздержался при голосовании за отставку Александра Голкова.





Напомним, Александр Голков добровольно ушел в отставку с поста мэра и сложил с себя полномочия депутата горсовета в конце февраля 2019 года. Это случилось после того, как градоначальник понял, что на предстоящих выборах мэра глава Бурятии Алексей Цыденов сделал ставку не на него, а на Игоря Шутенкова.По неофициальной информации, после ухода с поста мэра Александр Голков распродал свои активы в Улан-Удэ и переехал жить в Москву. Чем он там сейчас занимается, неизвестно.Фото: «Номер один», с личной страницы Александра Голкова в фейсбуке