В Улан-Удэ жители возмущены ростом цен на дрова

За машину дров приходится отдавать десять тысяч рублей



Жители частного сектора Улан-Удэ возмущены существенным подорожанием дров. Если раньше машина дров обходилась в 7000-7500 рулей, то сейчас нужно выложить все 10 000. Многим горожанам теперь такие «золотые» дрова становятся не по карману. В паблике Аноним 03 возмущенные люди просят власти республики и города обратить внимание на эту проблему.



- Кто следит за ценами на дрова? Мужики, которые продают дрова на остановке Ваи, вы вообще оборзели? Маленький микрогрузовичек продаете за 12-11т.р. Там от силы влезет 4 куба, имейте совесть, как будут выживать пенсионеры, матери одиночки? Ведь зарплата не растет.



- Обращаюсь к мэру, главе республики. Кто проконтролирует цены на дрова? Полный беспредел. Это такой же товар первой необходимости для нашего региона, как хлеб и масло подсолнечное. Нужно уже службу по заготовке дров создавать государственную или под контролем государства, - предлагают улан-удэнцы.







