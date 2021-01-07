Глава Бурятии посетил богослужение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ

В ночь на 7 января Улан-Удэнская и Бурятская епархия отметила праздник Рождества Христова



В Свято-Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ богослужение в Рождественскую ночь совершил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Его также посетил глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой.



Всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия и Утрени, в празднично украшенном цветами и елями храме началось в 23 часа. По окончании Литургии духовенством было совершено славление праздника. А затем Владыка митрополит поздравил молящихся с праздником Рождества Христова.



7 января в 9 часов утра в соборе была совершена поздняя Божественная Литургия. Весь день в храм приходили люди, чтобы помолиться и затеплить свечу у иконы праздника.



Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

