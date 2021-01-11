В Бурятии подросток убил отчима, который избивал мать, кормившую грудного ребенка

Следствие обещать дать объективную оценку действиям мальчика с учетом всех обстоятельств и собранных доказательств



В Бурятии в одном из домов в поселке Юбилейный Баргузинского района обнаружено тело 58-летнего мужчины с колото-резаным ранением задней поверхности грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В совершении преступления подозревается 14-летний пасынок покойного мужчины. В ходе проведенного допроса подросток дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, заявив, что напал с ножом на мужчину, защищая свою мать.



По данным следствия, потерпевший мужчина проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. 7 января вечером он принялся распивать алкогольные напитки. Ночью сожительница спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка. Через непродолжительное время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую медицинскую помощь и полицию.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Окончательная правовая оценка действиям подростка будет дана по завершении расследования на основании объективного рассмотрения всех собранных доказательств, отметили в управлении.



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