Русский драмтеатр из Улан-Удэ покажет в Москве спектакль «Наводнение»

Постановка «бестужевцев» выдвинута на премию «Золотая маска» в пяти номинациях



Государственный русский драматический театр им. Н.А.Бестужева из Улан-Удэ представит в Москве спектакль «Наводнение» (16+), выдвинутый на премию «Золотая маска» в пяти номинациях. Спектакль пройдет 13 апреля в 14:00 и в 19:00 на сцене театра «Русская песня».



«Наводнение» выдвинуто на «Золотую маску» в номинации «Драма/ спектакль малой формы». Режиссер и художник спектакля Сергей Левицкий претендует на премию в номинациях «Драма/ работа режиссера» и «Драма/ работа художника». Актриса Лиана Щетилина, исполнившая роль Софьи, поборется за «Лучшую женскую роль». А Наталия Гара, художник по свету, с которой театр сотрудничает много лет, представлена в номинации «Драма/ работа художника по свету», сообщили в пресс-службе театра.



«Для нас большая честь, что два театра из Бурятии выдвинуты на соискание премии «Золотая маска». В апреле они поедут в Москву, чтобы принять участие в престижном театральном фестивале и показать свои спектакли. В шорт-лист премии попадают лучшие из лучших, это очень почетно. Это значит, что уровень постановок, созданных на улан-удэнских сценах, высок и оценен профессиональным сообществом. Большую часть расходов, связанных с поездкой на фестиваль, конечно, возьмет на себя министерство культуры Бурятии. Мы понимаем, как это важно. Наш театр Бестужева впервые вошел в шорт-лист премии», – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Напомним, премьера спектакля «Наводнение» состоялась в ноябре 2019 года. Вдохновленный фильмами в жанре арт-хаус режиссер Сергей Левицкий создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах».





«В «Наводнении» зритель обнаруживает себя внутри благополучной буржуазной квартиры, в которой живет интеллигентная семья. Невозможно определить, в какую эпоху переносит действие повести Замятина режиссер Сергей Левицкий, но в этом времени разлито тревожное предчувствие катастрофы (удивительно, как поставленный в 2019 году спектакль предвосхитил настроения 2020-го). Взяв у писателя сюжетную схему (любовный треугольник с убийством), режиссер пишет поверх нее новую историю и называет ее «почти кино в семи главах». От кино здесь – предельная достоверность актерского существования, холодноватая рациональность авторского взгляда, подробная и стильная «картинка». Жизнь раздираемой страстями семьи показана во всех бытовых деталях и одновременно превращается в знак. Нет никаких сомнений, что вот-вот все рухнет. Где-то за этими стенами бушует война, выплескивающая на сцену беженцев из вымышленной балканской страны. Рано или поздно бомбы доберутся и до этого безупречного интерьера, но еще раньше развернут свою битву Софья, Трофим и их приемная дочь Ганька. Круговорот насилия, предательства и лжи захватывает всех. В этом никто не виноват – и виноваты все», – пишет на странице фестиваля театральный критик Ксения Аитова.





Показы спектаклей, участвующих в конкурсной и внеконкурсной программах, а также в программе «Детский Weeken»d, стартуют с 20 января и продлятся до 20 апреля. Завершится фестиваль торжественной церемонией вручения премий «Золотая маска», которая пройдет 22 апреля в концертном зале «Зарядье». Билеты на спектакли можно будет приобрести в ближайшее время на сайте фестиваля.



Зрители Улан-Удэ смогут увидеть спектакль «Наводнение» уже 29 января в 18:30 и 30 января в 18:00 на сцене Русского драмтеатра.



Фото: grdt.ru/ Александра Данилова







