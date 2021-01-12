В Бурятии в полном объеме возобновляется диспансеризация населения

В Улан-Удэ Центр восточной медицины переходит в штатный режим работы





В Бурятии сегодня на заседании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принято решение о возобновлении диспансеризации населения в полном объеме, сообщили в правительстве республики.



Также возобновляет работу по своему профилю Центр восточной медицины, который был перепрофилирован в «ковидный» госпиталь весной прошлого года.



«Проводится подготовка к переводу в штатный режим Центра восточной медицины. С 18 января центр в полной мере заработает на реабилитацию, в том числе пациентов, перенесших коронавирус. В настоящий момент проводится дезинфекция во всех помещениях и текущий ремонт», -рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Напомним, 1 мая 2020 года на базе Центра восточной медицины в поселке Верхняя Березовка Улан-Удэ открылся пансионат для временной изоляции пациентов с легким или бессимптомным течением COVID-19. Для размещения пациентов было подготовлено 120 коек. Минздравом Бурятии была разработана схема маршрутизации для работы центра в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



Фото: egov-buryatia.ru

