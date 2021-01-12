В ходе новогодних каникул 22 жителя Бурятии допились до психоза

Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее





С 30 декабря по 10 января Республиканский наркодиспансер пользовался особой популярностью у жителей Улан-Удэ и Бурятии. Во время каникул медики госпитализировали 89 человек (70 мужчин и 19 женщин). Всего за помощью обратились 123 пациента.

Как сообщили в наркодиспансере, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число обратившихся выросло на 35%, а поступивших – на 25%.При этом число пациентов, госпитализированных с психотическими расстройствами (алкогольный галлюциноз), составило 22 человека. Это в 2,8 раза больше, чем в 2020 году. В диспансере отметили, что именно данное заболевание является индикатором алкоголизации населения.В то же время пациентов с психозом, вызванным употреблением психоактивных веществ, в этом году не оказалось. В прошлом году в диспансер поступило 3 таких пациента.Как подчеркнули в наркодиспансере, благодаря вовремя оказанной помощи и организованной работе врачей в стационаре удалось избежать летальных случаев и чрезвычайных ситуаций.Алкогольный галлюциноз представляет собой психоз с преобладанием вербальных галлюцинаций с чувственым бредом и аффективными расстройствами (преимущественно тревоги). По распространенности алкогольные галлюцинозы занимают второе место среди алкогольных психозов после делирия.Острый алкогольный галлюциноз развивается на высоте запоя или при похмельном синдроме и характеризуется наличием слуховых вербальных галлюцинаций и связанным с их содержанием бредом преследования. Чаще больной слышит несколько «голосов» в форме их диалога между собой о больном, реже «голоса» обращаются к самому больному, иногда угрожают, оскорбляют. Бредовые идеи преследования связаны с содержанием галлюцинаций, несистематизированы, отрывочны. В настроении преобладает аффект тревоги. В начале галлюциноза имеет место двигательное возбуждение, постепенно сменяющееся заторможенностью. Симптомы заболевания усиливаются в вечернее и ночное время. Длительность острого галлюциноза от 2—3 дней до нескольких недель, редко до месяца.Фото: pixabay.com