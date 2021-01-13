В Улан-Удэ объявили акцию по льготной стерилизации животных

После нападений собак на людей власти ищут варианты по снижению численности домашних животных, которые часто оказываются на улице без надзора





В Улан-Удэ с 15 января по 15 февраля управление ветеринарии Бурятии на базе Улан-Удэнской ветеринарной станции будет проводить акцию по льготной стерилизации (кастрации) собак и кошек, сообщает сайт управления.



По условиям владельцы животных оплачивают только стоимость расходных материалов, это препараты для анестезии, шовный и перевязочный материал, шприцы, перчатки и другие, необходимые средства для проведения операции. Сама услуга, осуществляемая специалистами лечебно-профилактического отдела, предоставляется с 50% скидкой.



Послеоперационные консультации владельцев питомцев и снятие швов в рамках проекта также будет проводиться на безвозмездной основе.



Все процедуры будут вестись в Улан-Удэнской ветеринарной станции по адресу: Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской 12. Подробную информацию можно получить по тел. 43-79-71.



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