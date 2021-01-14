Жители поселка в Улан-Удэ потребовали ввести к ним войска

Они опасаются за жизни своих детей





На вчерашней встрече с властями Улан-Удэ жители поселка Забайкальский потребовали от властей принятия решительных мер для защиты их детей от нападений бродячих собак. Заслушав пространные отчеты чиновников о том, как много уже сделано, и как много еще предстоит сделать для решения этой проблемы, одна из женщин задала заместителю мэра Сергею Гашеву прямой вопрос.