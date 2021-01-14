Жители поселка в Улан-Удэ потребовали ввести к ним войска

Они опасаются за жизни своих детей
На вчерашней встрече с властями Улан-Удэ жители поселка Забайкальский потребовали от властей принятия решительных мер для защиты их детей от нападений бродячих собак. Заслушав пространные отчеты чиновников о том, как много уже сделано, и как много еще предстоит сделать для решения этой проблемы, одна из женщин задала заместителю мэра Сергею Гашеву прямой вопрос.
- Это все замечательно, что работа проводится. А сколько она будет проводиться: месяц, два, год? А сейчас нашим детям что делать? Обеспечьте нашим детям безопасность, отправьте к нам военных, Росгвардию, пускай патрулируют, что-то же должно происходить, - заявила жительница Забайкальского.
В ответ чиновник еще раз заверил, что работа кипит, а бригады по отлову собак «практически не спят».
Напомним, вчера вечером в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ состоялась встреча жителей поселка и представителей городских властей. На ней власти официально озвучили, что всех бродячих собак в городе будут отлавливать и усыплять. Обойти федеральный закон, который запрещает это делать, городским властям поможет бешеная лиса, которую обнаружили на окраине города в конце декабря. Из-за этого случая Улан-Удэ и три близлежащих района - Заиграевский, Тарбагатайский и Иволгинский - признаны очагом и угрожаемой зоной по распространению бешенства.
Как уже сообщал «Номер один», в последнее время в Улан-Удэ участились случаи нападения безнадзорных собак на людей. Два наиболее резонансных случаях произошли в микрорайоне Забайкальский. Сначала в конце декабря там стая собак едва до смерти не загрызла 20-летнюю девушку, а на днях животные напали на 11-летнего мальчика, который также серьезно пострадал.
Фото: скриншот видео мэрии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?