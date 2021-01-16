Мэр Улан-Удэ получил бронзовый «Ёршик» за закупку автобусов с цитатами Путина





Главный «приз» достался директору Росмолодёжи Александру Бугаеву – за госзакупку по развитию у казаков soft skills за 3 млн руб. «Ёршик» в региональной номинации получил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин за элитный тур для двух инстаграм-блогеров – тур стоил бюджету 2,3 млн руб. Губернатор Челябинской области получил спецприз вне конкурса – «Золотая икорница» за элитные подарки другим чиновникам.

В региональной номинации абсолютным фаворитом стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он оплатил из бюджета элитный тур для инстаграм-блогеров за 2,3 млн руб. Согласно условиям контракта, блогерам предоставили по автомобилю бизнес-класса, номера в гостинице класса «пять звезд», индивидуального гида и трехразовое питание с кофе-брейком. Счастливчиками стали блогеры-миллионники Карина Нигай и Андрей Глазунов.

На втором месте в регионах мэр Москвы Сергей Собянин. Серебряный «Ёршик» присуждается ему за госзакупку 100 новых автозаков для москвичей на 491 млн руб. В прошлом году Собянин уже получал первый приз за закупку 941 км бордюров на 3 млрд рублей.

Третье место у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова за 42 автобуса с цитатами Путина. Всего мэрия столицы Бурятии закупила 42 автобуса на общую сумму около 200 миллионов рублей.

Другими номинантами были начальник Новосибирского управления Росгвардии Василий Шушаков – за наклейки «На Берлин» для служебных автомобилей, а также губернатор Омской области Александр Бурков – он купил элитные авто, подарив старые медикам за борьбу с коронавирусом.

Спецприз «Золотая икорница» губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Второй год он закупает по 10 млн руб. подарки за госсчёт другим чиновникам. В списке подарков - икорницы и водочные наборы (нефрит, яшма) с позолотой, элитный алкоголь, техника для развлечений, скульптуры и многое другое.