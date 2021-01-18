Мэр Улан-Удэ объявил о новых «собачьих поправках»

В их числе налог, страхование и разрешение соседей на заведение собаки





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предлагает ввести для собачников Бурятии новые правила. На своей странице в фейсбуке градоначальник сообщил, что письмо с соответствующими предложениями об изменениях в законодательство он направил главе Бурятии. Алексей Цыденов уже переправил его на рассмотрение в Минсельхоз, Управление ветеринарии и Государственно-правовой комитет.

Мэр рассказал, что администрация города намерена ввести комплексные меры по работе с безнадзорными животными, в том числе, построить приют на удалении от города, с теплыми помещениями, операционной, а также отделением выхаживания собак. Также предлагается ввести дополнительные меры в отношении собаководов. Среди них:- обязательное страхование ответственности владельцев собак;- обязательная стерилизация (за исключением случаев разведения породистых собак);- обучение и выдача разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке;- обязательный сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными;- условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах – согласие более чем 75% соседей по подъезду.Также Игорь Шутенков отметил, что считает нужным приостановить действие отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов-стерилизация-вакцинация». По его мнению, приостановка действия положений федерального закона конкретно в Улан-Удэ «жизненно важная необходимость».– Мы считаем нужным приостановить действие отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов-стерилизация – вакцинация – выпуск». Приостановление видим до момента создания на территории города полноценной комплексной инфраструктуры, о которой я упомянул выше, – написал мэр.Фото: «Номер один»